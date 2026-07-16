Bogotá será el punto de partida de la etapa latinoamericana del Lux Tour, la gira más ambiciosa en la carrera de Rosalía. La artista catalana se presentará este jueves en el Movistar Arena, donde dará inicio al tramo regional de un espectáculo que ya pasó por Europa y Norteamérica.

La cantante llega a Colombia después de más de cuatro meses de conciertos en algunos de los escenarios más importantes del mundo, entre ellos el Accor Arena de París, el Palau Sant Jordi de Barcelona, The O2 de Londres y el Madison Square Garden de Nueva York.

Una gira de gran formato

El Lux Tour comenzó el pasado 16 de marzo en Lyon, Francia, y desde entonces ha recorrido varios países con una propuesta que va más allá del concierto tradicional. La gira reúne música, teatro, una puesta en escena de gran escala y una orquesta en directo que acompaña buena parte del espectáculo.

El show está concebido como una obra dividida en varios actos, con una fuerte influencia teatral y operística. Esa mezcla ha convertido cada presentación en una experiencia inmersiva, uno de los sellos más comentados de esta etapa artística de Rosalía.

En total, la gira contempla 42 actuaciones en 17 países, lo que la convierte en uno de los proyectos más grandes de la carrera de la artista española.

El “confesionario”, uno de los momentos más esperados

Uno de los momentos que más expectativa genera en cada concierto es el llamado “confesionario”, un espacio en el que Rosalía invita a una personalidad a sentarse frente al público para compartir una anécdota o una confesión antes de continuar con el espectáculo.

Por ese momento ya han pasado figuras como Karol G, quien apareció en Los Ángeles y habló sobre una decepción amorosa; además de Chappell Roan, Lorde, Marcello Hernández, Aitana, Bad Gyal, Najwa Nimri y Guitarricadelafuente.

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La expectativa ahora está puesta en Bogotá, donde los asistentes esperan conocer si la artista tendrá una invitada o invitado especial para inaugurar la etapa latinoamericana.

Bogotá abre el camino por América Latina

Después de su presentación en Colombia, Rosalía continuará con fechas en Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y finalmente San Juan, Puerto Rico, donde cerrará la gira el próximo 3 de septiembre.

Rosalía Vila Tobella, nacida en Barcelona en 1992, se ha consolidado como una de las artistas españolas de mayor proyección internacional. Su carrera ha estado marcada por la fusión del flamenco con el pop, la música urbana y la electrónica.

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Tras llamar la atención con Los Ángeles en 2017, alcanzó reconocimiento mundial con El mal querer y luego amplió su impacto global con Motomami, álbum que fue celebrado por la crítica y ganó el Grammy al mejor álbum latino de rock o alternativo.

Ahora, con el Lux Tour, Rosalía vuelve a demostrar que su propuesta no solo se escucha: también se vive como una experiencia escénica.