La actriz colombiana Carolina Ramírez compartió con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su vida: sus primeros días como madre. A un mes del nacimiento de su hijo Sur, la artista publicó una serie de fotografías en las que muestra algunos instantes junto al pequeño y la felicidad que vive en esta nueva etapa familiar.

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Las imágenes, caracterizadas por su naturalidad, reflejan momentos cotidianos lejos de grandes producciones. En ellas se puede ver a Carolina disfrutando de la compañía de su bebé, una experiencia que ha transformado su manera de percibir la vida. La publicación recibió miles de mensajes de cariño por parte de seguidores, amigos y colegas del entretenimiento.

Junto a las fotografías, la protagonista de 'La reina del flow' compartió una reflexión sobre lo que ha significado la maternidad durante este primer mes. La actriz aseguró que la llegada de Sur le ha permitido apreciar más los pequeños detalles, fortalecer su paciencia y descubrir una nueva dimensión del amor.