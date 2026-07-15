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Carolina Ramírez enternece a sus seguidores con nuevas imágenes de su hijo Sur

La actriz Carolina Ramírez celebró el primer mes de vida de su hijo con una emotiva publicación en redes sociales.
Carolina Ramírez
Créditos:
Instagram

La actriz colombiana Carolina Ramírez compartió con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su vida: sus primeros días como madre. A un mes del nacimiento de su hijo Sur, la artista publicó una serie de fotografías en las que muestra algunos instantes junto al pequeño y la felicidad que vive en esta nueva etapa familiar.

Las imágenes, caracterizadas por su naturalidad, reflejan momentos cotidianos lejos de grandes producciones. En ellas se puede ver a Carolina disfrutando de la compañía de su bebé, una experiencia que ha transformado su manera de percibir la vida. La publicación recibió miles de mensajes de cariño por parte de seguidores, amigos y colegas del entretenimiento.

Junto a las fotografías, la protagonista de 'La reina del flow' compartió una reflexión sobre lo que ha significado la maternidad durante este primer mes. La actriz aseguró que la llegada de Sur le ha permitido apreciar más los pequeños detalles, fortalecer su paciencia y descubrir una nueva dimensión del amor.

Aunque mantuvo su embarazo con discreción durante varios meses, Carolina fue revelando algunos detalles del proceso a través de sus redes sociales. El pasado 2 de junio confirmó el nacimiento de su hijo, fruto de su relación con el productor argentino Martín Cornide.

Desde la llegada de Sur, la actriz ha elegido compartir únicamente momentos especiales de su vida familiar, manteniendo un equilibrio entre su faceta pública y la privacidad de su hogar. Sin embargo, no ha dejado de agradecer el apoyo de quienes han acompañado su trayectoria profesional.

La publicación generó una ola de comentarios positivos, en los que sus seguidores destacaron la tranquilidad y felicidad que transmite en su nueva etapa como madre. Para muchos, estas imágenes reflejan el inicio de un capítulo lleno de amor y aprendizajes para la reconocida actriz colombiana.

Carolina Ramírez
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