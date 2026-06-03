Carolina Ramírez, reconocida por papeles como Yeimy Montoya en la "La reina del flow", anunció el nacimiento de su primer hijo, una noticia que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y colegas del mundo del entretenimiento.
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A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y su pareja, Martín Cornide, compartieron varias fotografías de este momento especial, revelaron algunos detalles sobre su llegada al mundo. Según contaron, el bebé nació el pasado 2 de junio, pesó 4.500 gramos y midió 56 centímetros.
Con el estilo poético y espiritual que caracteriza muchas de sus publicaciones, Cornide, pareja de Carolina Ramírez, compartió más detalles del recién nacido
"Ayer, 2 de junio, con 56 cm y el Sol en Géminis, con 4.500 kg (exactos), con la Luna en Capricornio, mucho pelo, y con Capricornio también ascendiendo por el horizonte oriental de las tierras Mayas, vino a jugar este jueguito un Espíritu Santo encarnado en Sur Cornide-Ramírez", escribió el argentino.
Las imágenes publicadas muestran algunos de los primeros momentos entre madre e hijo, despertando cientos de comentarios de felicitación por parte de sus seguidores.
Carolina Ramírez anunció su embarazo en febrero
La noticia del embarazo de Carolina Ramírez se conoció en febrero de este año. En aquel momento, la actriz sorprendió al revelar que ya se encontraba cerca de completar seis meses de gestación, manteniendo la noticia en reserva durante gran parte del proceso.
Desde entonces, compartió ocasionalmente algunos detalles sobre esta nueva etapa personal, aunque optó por vivir gran parte de su embarazo de manera discreta y alejada de la exposición mediática.
“Soy mamá de Sur”: el emotivo mensaje de la actriz
Horas después del nacimiento, la caleña publicó otro breve pero significativo mensaje en sus redes sociales.
"Soy mamá de Sur", escribió la famosa, una frase que rápidamente se llenó de mensajes de cariño y apoyo por parte de sus seguidores.
Por su parte, el mensaje de Martín Cornide, continuó de la siguiente manera: "Hijo verdadero del prístino y único Dios inefable, hijo de la matria Naturaleza, y también hijo mío y de Carolina Ramírez, nuestro cachorrito humano. Gracias a las familias, los amigos y sobre todo al horizonte infinito de ancestros que hicieron esto posible", unas palabras acompañadas de las primeras fotos del pequeño.