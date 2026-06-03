Carolina Ramírez, reconocida por papeles como Yeimy Montoya en la "La reina del flow", anunció el nacimiento de su primer hijo, una noticia que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y colegas del mundo del entretenimiento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y su pareja, Martín Cornide, compartieron varias fotografías de este momento especial, revelaron algunos detalles sobre su llegada al mundo. Según contaron, el bebé nació el pasado 2 de junio, pesó 4.500 gramos y midió 56 centímetros.

Con el estilo poético y espiritual que caracteriza muchas de sus publicaciones, Cornide, pareja de Carolina Ramírez, compartió más detalles del recién nacido

"Ayer, 2 de junio, con 56 cm y el Sol en Géminis, con 4.500 kg (exactos), con la Luna en Capricornio, mucho pelo, y con Capricornio también ascendiendo por el horizonte oriental de las tierras Mayas, vino a jugar este jueguito un Espíritu Santo encarnado en Sur Cornide-Ramírez", escribió el argentino.