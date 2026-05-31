Este viernes 29 de mayo la tercera temporada de La casa de los famosos llegó a su fin, los cuatro finalistas eran Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Tebi Bernal y Valentino Lázaro. Después de más de 140 capítulos el gran ganador fue el actor cucuteño.
Lo que más impresionó fueron los resultados, ya que el también empresario se llevó el triunfo con el 63.87% de los votos. Caribe se quedó con el 28.11%, Lázaro con el 4.29% y Bernal con el 3.72%.
Desde la final el viernes pasado, Alejandro Estrada no ha hablado mucho, pero a partir de una historia en su perfil de Instagram, donde acumula 1.2 millones de seguidores, compartió este mensaje: “¡Yo también quiero saber de ustedes ya! Pero aún no puedo hacer live ya que mis primeras declaraciones serán en la gira de medios que tendré lunes y martes (ya que esa fue la indicación del canal). Además tengo pendiente una reunión con mi equipo para que me pongan en contexto de todo lo que está sucediendo afuera”.
¿Cuál fue la reacción de Alejandro Estrada al ganar?
Después de llevar a cabo el protocolo del ganador de La casa de los famosos, es decir, apagar las luces de la casa, el cucuteño compartió estas palabras: “Gracias a los que se conectaron conmigo, con el Zorro. Muchas gracias”.
¿Al fin repartirá el premio?
Tras coronarse como ganador de La casa de los famosos, Alejandro Estrada respondió a las inquietudes de sus seguidores y aclaró qué hará con el premio obtenido en el reality. El actor confirmó que mantiene su intención de compartir parte de la recompensa con algunas de las personas que lo acompañaron durante la competencia.
Según explicó, se trata de una decisión personal motivada por el agradecimiento hacia quienes hicieron parte de su grupo de apoyo dentro del programa. Estrada señaló que este gesto no responde a ningún compromiso adquirido durante el concurso, sino al deseo de reconocer a quienes estuvieron a su lado en los momentos más importantes de la experiencia.
“El premio es mío, está clarísimo. Fui el ganador, pero desde muy temprano tuve pensado tener un detalle considerable con quienes se unieran a mí. Voy a cumplir. Son mi grupo de apoyo y no es fácil llegar solo en un formato como este”, afirmó el actor, quien además destacó que su estrategia siempre estuvo basada en el trabajo en equipo.