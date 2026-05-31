Este viernes 29 de mayo la tercera temporada de La casa de los famosos llegó a su fin, los cuatro finalistas eran Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Tebi Bernal y Valentino Lázaro. Después de más de 140 capítulos el gran ganador fue el actor cucuteño.

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Lo que más impresionó fueron los resultados, ya que el también empresario se llevó el triunfo con el 63.87% de los votos. Caribe se quedó con el 28.11%, Lázaro con el 4.29% y Bernal con el 3.72%.

Desde la final el viernes pasado, Alejandro Estrada no ha hablado mucho, pero a partir de una historia en su perfil de Instagram, donde acumula 1.2 millones de seguidores, compartió este mensaje: “¡Yo también quiero saber de ustedes ya! Pero aún no puedo hacer live ya que mis primeras declaraciones serán en la gira de medios que tendré lunes y martes (ya que esa fue la indicación del canal). Además tengo pendiente una reunión con mi equipo para que me pongan en contexto de todo lo que está sucediendo afuera”.