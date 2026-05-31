¿Quién es la esposa de Iván Cepeda?

A medida que avanzan las elecciones presidenciales de 2026, el interés de los ciudadanos no solo se concentra en las propuestas de los candidatos, sino también en las personas que hacen parte de su círculo más cercano. En el caso del senador y aspirante presidencial Iván Cepeda, uno de los nombres que ha despertado curiosidad es el de Pilar Rueda, su compañera sentimental.

Lea también: El arrepentimiento de Maluma con Yeison Jiménez

Aunque ha mantenido un perfil bajo durante la campaña electoral, Rueda cuenta con una destacada experiencia académica y profesional ligada a temas de derechos humanos, construcción de paz y acompañamiento a víctimas del conflicto armado en Colombia.

La trayectoria académica de Pilar Rueda

Pilar Rueda es antropóloga graduada de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una maestría en Estudios Internacionales de Conflicto y Paz con énfasis en Derechos Humanos, Justicia y Género de la Universidad de Notre Dame.

A lo largo de su carrera ha trabajado en iniciativas relacionadas con justicia transicional, enfoque de género y procesos de reconciliación. Su experiencia la ha convertido en una de las profesionales vinculadas a importantes proyectos de construcción de paz en el país.

Uno de los momentos más relevantes de su trayectoria ocurrió durante las negociaciones entre el Estado colombiano y las Farc en La Habana, donde participó como asesora en la incorporación del enfoque de género dentro de los acuerdos de paz.

Su papel en la Jurisdicción Especial para la Paz

Actualmente, Pilar Rueda hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Desde marzo de 2018 se desempeña como asesora de la Unidad de Investigación y Acusación.

Dentro de sus funciones ha participado en investigaciones relacionadas con violencia sexual, protección de víctimas y garantía de los derechos de las mujeres afectadas por el conflicto armado.

Pese a la relevancia de su trabajo, ha optado por mantenerse alejada de la exposición mediática y rara vez concede entrevistas o participa en debates públicos.

La familia de Iván Cepeda

En distintas oportunidades, Iván Cepeda ha hablado de manera reservada sobre su vida personal. El candidato presidencial ha señalado que no tiene hijos biológicos, pero ha explicado que su núcleo familiar está conformado por Pilar Rueda, la hija de ella llamada Lucía y otros familiares cercanos.

La relación entre ambos ha permanecido lejos de los reflectores, incluso durante la actual campaña presidencial, en la que Rueda ha evitado protagonizar actos públicos o intervenciones políticas.