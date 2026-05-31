Abelardo de la Espriella justifica polémica respuesta de su esposa

En medio de una conversación con el creador de contenido Luis Villa, mejor conocido como Westcol, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la controversia que surgió tras unas declaraciones de su esposa, Ana Lucía Pineda, durante una entrevista concedida a la revista Semana.

Lea también: Taliana Vargas confiesa que quiere volver a la actuación

La polémica se originó luego de que Pineda relatara una conversación que sostuvo con el abogado cuando este le anunció su intención de aspirar a la Presidencia de Colombia. Aunque inicialmente manifestó desacuerdo con la decisión, explicó que finalmente decidió respaldarlo en su proyecto político.

¿Qué dijo Ana Lucía Pineda?

Durante la entrevista, Ana Lucía Pineda aseguró que, ante la posibilidad de una derrota electoral, la familia ya contaba con estabilidad económica y la opción de vivir fuera del país.

Sus palabras generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron que el candidato y su familia abandonarían Colombia en caso de no alcanzar la Presidencia.

La controversia se intensificó a pocos días de las elecciones, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en plataformas digitales y en el debate político nacional.

Abelardo de la Espriella niega que vaya a abandonar Colombia

Frente a los cuestionamientos, Westcol preguntó directamente al candidato si tenía previsto salir del país en caso de perder las elecciones. De la Espriella rechazó esa interpretación y aseguró que las declaraciones de su esposa fueron sacadas de contexto.

Según explicó, la conversación a la que hizo referencia Ana Lucía ocurrió hace aproximadamente un año y medio, cuando apenas comenzaba a considerar una candidatura presidencial y aún no tenía la relevancia política que posee actualmente.

“Malinterpretaron a mi mujer”, afirmó el abogado, quien señaló que en aquel momento se hablaba de la posibilidad de regresar a su vida habitual si el proyecto político no lograba consolidarse en sus primeras etapas.

“Mi responsabilidad es quedarme”: De la Espriella

El candidato aseguró que el panorama actual es completamente diferente debido al crecimiento de su campaña y al respaldo que afirma tener en distintos sectores del país.

También le puede interesar: "Una catástrofe", las duras críticas de Paola Turbay a Petro

Además, recordó que, según las reglas electorales vigentes, si no alcanza la Presidencia tendría un papel relevante dentro de la política nacional, incluyendo la posibilidad de asumir funciones como líder de la oposición.

De la Espriella enfatizó que permanecerá en Colombia sin importar el resultado de las urnas y sostuvo que su compromiso es seguir participando activamente en la vida política del país, incluso ante un eventual gobierno encabezado por alguno de sus rivales.