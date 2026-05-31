Después de depositar el tarjetón en la urna, el voto entra en una cadena de conteo, transmisión y verificación. En la elección presidencial, ese proceso define si una fórmula gana en primera vuelta o si el país debe ir a segunda vuelta.

Una vez el ciudadano marca el tarjetón presidencial, lo dobla y lo deposita en la urna, su voto no se convierte de inmediato en un resultado oficial. Lo que empieza en ese momento es un procedimiento de mesa que involucra a los jurados de votación, testigos electorales, delegados de la Registraduría y, más adelante, comisiones escrutadoras.

Durante la jornada, el voto permanece en la urna hasta el cierre de las mesas. En Colombia, la votación se realiza entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.. Solo después de esa hora los jurados pueden iniciar el conteo, bajo observación de los actores autorizados.

Del tarjetón al primer conteo

El primer paso ocurre en la misma mesa de votación. Los jurados abren la urna, separan las tarjetas y empiezan a clasificar los votos. En una elección presidencial, esa revisión distingue los votos marcados por cada fórmula presidencial, el voto en blanco, los votos nulos y las tarjetas no marcadas.

Esa información se consigna en el formulario E-14, el acta donde queda registrado el resultado de la mesa. Este documento es clave porque sirve como soporte para la transmisión inicial de resultados y también como base documental para los escrutinios posteriores.

El dato que la ciudadanía empieza a ver en la noche electoral corresponde al preconteo. Ese mecanismo permite divulgar resultados de manera rápida, pero tiene carácter informativo. Es decir, sirve para conocer una tendencia, no para declarar oficialmente al ganador.

La diferencia es importante: un boletín de preconteo puede mostrar cómo avanza la elección, pero el resultado jurídico se define en el escrutinio oficial. Por eso, aunque los boletines suelen concentrar la atención pública, las actas y documentos electorales siguen siendo la base del proceso.

Preconteo, escrutinio y segunda vuelta

Después del conteo de mesa, la información se transmite para alimentar los boletines preliminares. En paralelo, los documentos físicos siguen una cadena de custodia y pasan a las comisiones escrutadoras, encargadas de revisar actas, resolver reclamaciones y consolidar los resultados oficiales.

En el caso de la elección presidencial, el punto central no es repartir curules, sino establecer si alguna fórmula obtiene la mayoría requerida para ganar en primera vuelta. Si ninguna alcanza esa mayoría, los dos candidatos con más votos pasan a una segunda vuelta, prevista tres semanas después.

Ese trámite también explica por qué una discusión política durante la jornada no cambia automáticamente el recorrido del voto. Las advertencias sobre participación política de funcionarios públicos operan en otro plano: pueden activar revisiones disciplinarias o electorales si se usa el cargo para favorecer una campaña, pero no reemplazan el conteo ni alteran por sí solas el procedimiento de mesa.

Lo que sigue, tras el cierre de las urnas, es la publicación progresiva de boletines preliminares y luego la consolidación del escrutinio oficial. Solo con ese proceso se confirma si Colombia eligió presidente en primera vuelta o si deberá volver a votar entre las dos fórmulas más votadas.