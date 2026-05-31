Famosos colombianos que ya salieron a votar

Este domingo 31 de mayo, el país lleva a cabo la primera ronda de votaciones para elegir el presidente de la república en el periodo 2026 – 2030 y los candidatos más sonados a lograr a ser mandatario son: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriela.

Diversos políticos ya han evidenciado que salieron a ejercer su derecho al voto, pero las celebridades también han demostrado ser ciudadanos ejemplares y en redes sociales mostraron con imágenes o videos que ya fueron a votar. Aquí en KienyKe.com exponemos a algunos:

Adriana Lucía

La cantante cordobesa, conocida por sus posturas políticas más de izquierdas, recurrió a su perfil de Instagram para mostrar que ya había votado, primero mostró a su hermana, Martina, presumiendo el outfit que escogió para salir a votar, luego apareció Adriana en modo selfie y mostrando su certificado de votación.

Carolina Cruz

La presentadora vallecaucana también fue muy juiciosa a votar desde muy temprano, en sus historias de Instagram mostró el certificado y agregó este mensaje: “Cumpliendo, cumpliéndome y cumpliéndoles”.

Carlos Vives

El samario mostró que vota en el Centro Comercial Unicentro, al nororiente de Bogotá, se fue muy camuflado, con casco, gafas de sol oscuras y pasamontañas, tal vez para que no lo reconozcan y evitar provocar un tumulto. El cantante también expresó que las filas estaban largas y que hacía mucho tiempo no veía tanta gente saliendo a votar.