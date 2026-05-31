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Famosos colombianos que ya salieron a votar

Dom, 31/05/2026 - 12:29
Actores, cantantes, entre otros, hicieron uso de sus redes sociales para animar a sus audiencias a salir a votar este 31 de mayo.
Famosos colombianos votando
Créditos:
Redes sociales

Este domingo 31 de mayo, el país lleva a cabo la primera ronda de votaciones para elegir el presidente de la república en el periodo 2026 – 2030 y los candidatos más sonados a lograr a ser mandatario son: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriela.

Diversos políticos ya han evidenciado que salieron a ejercer su derecho al voto, pero las celebridades también han demostrado ser ciudadanos ejemplares y en redes sociales mostraron con imágenes o videos que ya fueron a votar. Aquí en KienyKe.com exponemos a algunos:

Adriana Lucía

La cantante cordobesa, conocida por sus posturas políticas más de izquierdas, recurrió a su perfil de Instagram para mostrar que ya había votado, primero mostró a su hermana, Martina, presumiendo el outfit que escogió para salir a votar, luego apareció Adriana en modo selfie y mostrando su certificado de votación.

Carolina Cruz

La presentadora vallecaucana también fue muy juiciosa a votar desde muy temprano, en sus historias de Instagram mostró el certificado y agregó este mensaje: “Cumpliendo, cumpliéndome y cumpliéndoles”.

Carlos Vives

El samario mostró que vota en el Centro Comercial Unicentro, al nororiente de Bogotá, se fue muy camuflado, con casco, gafas de sol oscuras y pasamontañas, tal vez para que no lo reconozcan y evitar provocar un tumulto. El cantante también expresó que las filas estaban largas y que hacía mucho tiempo no veía tanta gente saliendo a votar.

Taliana Vargas

La primera dama de Cali y actriz votó en la capital vallecaucana y compartió este mensaje: “Yo ejercí mi voto, esto está repleto, por primera vez hay, nunca antes había visto fila, muy bueno, todos a votar, son unas elecciones que van a marcar un antes y un después, salgan por favor”. Después de eso compartió un fragmento de la rueda de prensa de su esposo, Alejandro Éder, reiterando el compromiso de cero violencia de la ciudad en esta jornada electoral.

Jorge Rausch

El chef y jurado de ‘MasterChef’ también mostró su certificado de votación y también incluyó estas palabras en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram: “Listo, ya se cumplió, ¡todos a votar”.

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