Taliana Vargas confiesa que quiere volver a la actuación

Taliana Vargas podría estar cada vez más cerca de regresar a la televisión. La reconocida actriz, presentadora y ex Señorita Colombia volvió a despertar la ilusión de sus seguidores luego de hablar abiertamente sobre la posibilidad de retomar su carrera artística tras varios años alejada de los sets de grabación.

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La samaria, recordada por sus exitosos papeles en producciones como Chepe Fortuna y Rafael Orozco, el ídolo, se convirtió en la protagonista de la más reciente portada de Marie Claire Colombia, donde compartió detalles de su presente personal y profesional.

Taliana Vargas se sincera sobre su regreso a la actuación

Durante la entrevista, la también Primera Dama de Cali fue consultada sobre la posibilidad de volver a las pantallas, una pregunta que durante años ha generado expectativa entre sus admiradores.

Lejos de descartar la idea, Taliana dejó claro que hoy se encuentra en un momento diferente de su vida y que las circunstancias familiares han comenzado a favorecer un eventual regreso.

“Sí, sí, yo creo que mis hijos están un poquito más grandes y entienden también. Hoy, por ejemplo, estaban felices de que mamá tuviera trabajo en Bogotá; cada vez ya es más fácil para ellos despegarse un poquito de mamá”, confesó.

Sus declaraciones fueron recibidas con entusiasmo por quienes han seguido su trayectoria desde que fue coronada Señorita Colombia 2007-2008 y posteriormente alcanzó el título de primera finalista en Miss Universo 2008.

Su prioridad ha sido la familia y el trabajo social

En los últimos años, Taliana Vargas ha centrado gran parte de su tiempo en su familia y en proyectos de impacto social. Junto a su esposo, Alejandro Eder, ha asumido un papel activo en iniciativas comunitarias desde la Alcaldía de Cali.

Además, la actriz ha dedicado gran parte de su atención a la crianza de sus hijos, Alicia y Antonio, una decisión que la llevó a poner en pausa varios proyectos dentro de la industria del entretenimiento.

La culpa que enfrentan muchas madres trabajadoras

Más allá de la posibilidad de volver a actuar, Taliana también reflexionó sobre uno de los desafíos más comunes para las madres que desarrollan una carrera profesional: el sentimiento de culpa al ausentarse del hogar por motivos laborales.

En entrevistas anteriores, la actriz ya había hablado sobre este tema con total honestidad, alejándose de la imagen idealizada que suele rodear la vida de las figuras públicas.

“Si siento culpa, es por la edad”, explicó, haciendo referencia a la importancia de acompañar a los niños durante sus primeros años de crecimiento y desarrollo.

Para Taliana, el desafío no ha estado relacionado únicamente con la cantidad de tiempo fuera de casa, sino con las necesidades emocionales y afectivas propias de cada etapa de la infancia.

Aunque todavía no existe un proyecto confirmado, las recientes declaraciones de la actriz dejan abierta la puerta para un regreso que muchos fanáticos llevan años esperando.