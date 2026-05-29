Margarita Rosa de Francisco se despachó contra Paloma y Abelardo

A pocas semanas de que los colombianos regresen a las urnas para definir el futuro político del país, el ambiente electoral atraviesa uno de sus momentos más tensos y polarizados. En medio de ese panorama, varias celebridades han comenzado a expresar abiertamente sus posturas y preocupaciones frente al rumbo del país. La más reciente en sacudir las redes sociales fue Margarita Rosa de Francisco, ahora volvió a convertirse en tendencia nacional luego de compartir un mensaje que encendió el debate político en plataformas digitales.
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El mensaje de Margarita Rosa de Francisco que incendió las redes
Radicada desde hace varios años en Miamim, Estados Unidos, pero siempre activa frente a los temas políticos y sociales del país, la actriz utilizó sus redes sociales oficiales para lanzar una fuerte reflexión sobre el panorama electoral.
Con el estilo directo y sin filtros que la ha caracterizado durante años, Margarita Rosa escribió una frase que rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones entre seguidores, críticos y líderes de opinión.
“Que no nos toque nunca elegir entre la paloma de Uribe y un asesino de gatos”, expresó la caleña en una publicación que desató una ola de comentarios y discusiones en redes sociales.
La frase fue interpretada por muchos usuarios como una crítica frontal a la creciente polarización política y a las opciones que actualmente dominan el debate electoral en Colombia.
Redes sociales reaccionan a las declaraciones de la actriz
El mensaje de la reconocida artista generó un auténtico terremoto digital. En cuestión de minutos, la publicación comenzó a circular masivamente en plataformas como X, Instagram y Facebook, acumulando miles de comentarios divididos.
Mientras algunos internautas aplaudieron la crudeza y sinceridad de la actriz para retratar el cansancio de muchos ciudadanos frente a la política nacional, otros sectores la cuestionaron por intervenir de manera tan directa en plena recta final de la campaña electoral.
Varios usuarios defendieron el derecho de Margarita Rosa a expresar libremente sus opiniones políticas, recordando que desde hace años la actriz se ha mostrado activa en debates relacionados con temas sociales, derechos ciudadanos y coyuntura nacional.