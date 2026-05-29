Margarita Rosa de Francisco se despachó contra Paloma y Abelardo

A pocas semanas de que los colombianos regresen a las urnas para definir el futuro político del país, el ambiente electoral atraviesa uno de sus momentos más tensos y polarizados. En medio de ese panorama, varias celebridades han comenzado a expresar abiertamente sus posturas y preocupaciones frente al rumbo del país. La más reciente en sacudir las redes sociales fue Margarita Rosa de Francisco, ahora volvió a convertirse en tendencia nacional luego de compartir un mensaje que encendió el debate político en plataformas digitales.

El mensaje de Margarita Rosa de Francisco que incendió las redes

Radicada desde hace varios años en Miamim, Estados Unidos, pero siempre activa frente a los temas políticos y sociales del país, la actriz utilizó sus redes sociales oficiales para lanzar una fuerte reflexión sobre el panorama electoral.

Con el estilo directo y sin filtros que la ha caracterizado durante años, Margarita Rosa escribió una frase que rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones entre seguidores, críticos y líderes de opinión.

“Que no nos toque nunca elegir entre la paloma de Uribe y un asesino de gatos”, expresó la caleña en una publicación que desató una ola de comentarios y discusiones en redes sociales.