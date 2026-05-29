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Margarita Rosa de Francisco se despachó contra Paloma y Abelardo

Vie, 29/05/2026 - 12:10
Margarita Rosa de Francisco se volvió tema de conversación en X al opinar sobre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
Margarita Rosa de Francisco
Créditos:
Redes sociales

A pocas semanas de que los colombianos regresen a las urnas para definir el futuro político del país, el ambiente electoral atraviesa uno de sus momentos más tensos y polarizados. En medio de ese panorama, varias celebridades han comenzado a expresar abiertamente sus posturas y preocupaciones frente al rumbo del país. La más reciente en sacudir las redes sociales fue Margarita Rosa de Francisco, ahora volvió a convertirse en tendencia nacional luego de compartir un mensaje que encendió el debate político en plataformas digitales.

El mensaje de Margarita Rosa de Francisco que incendió las redes

Radicada desde hace varios años en Miamim, Estados Unidos, pero siempre activa frente a los temas políticos y sociales del país, la actriz utilizó sus redes sociales oficiales para lanzar una fuerte reflexión sobre el panorama electoral.

Con el estilo directo y sin filtros que la ha caracterizado durante años, Margarita Rosa escribió una frase que rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones entre seguidores, críticos y líderes de opinión.

Que no nos toque nunca elegir entre la paloma de Uribe y un asesino de gatos”, expresó la caleña en una publicación que desató una ola de comentarios y discusiones en redes sociales.

La frase fue interpretada por muchos usuarios como una crítica frontal a la creciente polarización política y a las opciones que actualmente dominan el debate electoral en Colombia.

Redes sociales reaccionan a las declaraciones de la actriz

El mensaje de la reconocida artista generó un auténtico terremoto digital. En cuestión de minutos, la publicación comenzó a circular masivamente en plataformas como X, Instagram y Facebook, acumulando miles de comentarios divididos.

Mientras algunos internautas aplaudieron la crudeza y sinceridad de la actriz para retratar el cansancio de muchos ciudadanos frente a la política nacional, otros sectores la cuestionaron por intervenir de manera tan directa en plena recta final de la campaña electoral.

Varios usuarios defendieron el derecho de Margarita Rosa a expresar libremente sus opiniones políticas, recordando que desde hace años la actriz se ha mostrado activa en debates relacionados con temas sociales, derechos ciudadanos y coyuntura nacional.

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Kienyke.com
Margarita Rosa de Francisco
Paloma Valencia
Abelardo De La Espriella
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