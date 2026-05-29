Los encopetados River Plate, Olimpia y Sao Paulo quedaron ubicados en el mismo lado del cuadro tras el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana, hecho este viernes en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en la ciudad paraguaya de Luque.

Al trío se le podría unir otro grande del continente, el Boca Juniors argentino, si el equipo de La Bombonera, eliminado la víspera de la Copa Libertadores, logra avanzar desde la fase de repesca -que se juega desde 2023- ante el chileno O`Higgins.

El sorteo también deparó que Atlético Mineiro, Macará de Ecuador, Botafogo y Montevideo City Torque resultaran ubicados del costado derecho del cuadro.

Todos estos equipos ya esperan a sus rivales, que saldrán de la repesca que comenzará a jugarse después de que la Copa del Mundo 2026 baje el telón a finales de junio próximo.

Los equipos colombianos

Por su parte, Santa Fe y Medellín tienen definido su camino en el torneo. El cuadro 'cardenal' se medirá en los play-offs ante Caracas de Venezuela y, si gana, jugará contra River Plate en octavos de final. Mientras tanto, el DIM tendrá un panorama más complejo: primero deberá superar a Vasco da Gama de Brasil y, si lo logra, enfrentará a Olimpia de Paraguay.

En tanto que el Santos del astro Neymar, el uruguayo Nacional y el Lanús de Argentina también jugarán la repesca por un boleto a los octavos de final.