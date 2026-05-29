El presidente incluso ironizó sobre esa posibilidad y agregó que tampoco quiere terminar “con una escoba saliendo a fregar unos jovencitos que pintan una pared”, comentario que generó cientos de reacciones y debates en redes sociales.

Las declaraciones fueron interpretadas por muchos usuarios como una referencia directa a las constantes intervenciones públicas del exmandatario antioqueño en la política nacional.

La confesión de Gustavo Petro sobre su situación sentimental

Sin embargo, la política no fue el único tema de conversación. Durante la entrevista, Mildre Cartagena le confesó al mandatario que se sentía nerviosa hablando con él y compartió detalles sobre su vida personal como madre soltera tras separarse de su exesposo.

En medio del ambiente relajado, la creadora de contenido sugirió que Petro debería tomarse unas vacaciones en Dubái cuando termine su gobierno para alejarse de la presión política.

Fue entonces cuando el mandatario sorprendió con una inesperada confesión relacionada con su situación patrimonial y sentimental.

“Primero que todo, yo estoy en la lista, que me metió Trump”, comentó entre risas, haciendo referencia a supuestas restricciones internacionales.

Acto seguido lanzó la frase que más repercusión ha generado en redes sociales:

“Ahora estoy en separación de bienes, o sea que voy bien”, dijo Petro en tono humorístico.

La afirmación desató inmediatamente la reacción de Mildre Cartagena, quien respondió entre bromas asegurando que el presidente estaba “más enyardado” que ella.

Petro y Mildre Cartagena protagonizaron momento viral

La conversación continuó en tono jocoso y terminó convirtiéndose en uno de los videos más compartidos de las últimas horas en TikTok, Instagram y X.

En medio de las risas, Petro siguió el juego de la influenciadora y hasta bromeó con la posibilidad de crear “una sociedad” junto a ella.

Además, Mildre aprovechó para tomarse fotografías al lado del mandatario y comentó que quería provocar celos a su expareja.

“Para que él crea y diga: ‘Carajo, me cambió por el presidente’”, dijo entre carcajadas mientras Petro seguía participando de la conversación relajada.

Otro momento curioso ocurrió cuando hablaron del hijo de la influenciadora, quien estaría buscando oportunidades laborales.

Redes sociales reaccionan a la entrevista de Gustavo Petro

Como era de esperarse, las declaraciones del presidente generaron una ola de reacciones divididas en redes sociales.

Mientras algunos usuarios destacaron la naturalidad y el tono relajado de Petro durante la entrevista, otros cuestionaron las referencias políticas y las pullas lanzadas contra Álvaro Uribe.

La conversación también reavivó el debate sobre el futuro político del mandatario y sobre si realmente se alejará de la vida pública una vez finalice su periodo presidencial.

Aunque Gustavo Petro insistió en que no continuará activo en política después de agosto, sus palabras siguen alimentando las discusiones entre seguidores y críticos sobre el papel que podría asumir en los próximos años.