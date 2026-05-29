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Explosión de cohete de Blue Origin durante prueba en Florida

Vie, 29/05/2026 - 10:23
Jeff Bezos, el fundador de la compañía, informó que todo el personal se encuentra a salvo.
Blue Origin
Créditos:
@SpaceflightNow - X

Un cohete de Blue Origin explotó durante una prueba realizada en Florida este jueves, en un incidente que, según se informó, no compromete los planes de la NASA dentro del programa Artemis, la iniciativa que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna.

El accidente ocurrió durante un ensayo estático de motores que se llevaba a cabo como preparación para la misión Moon Base 1. 

Videos e imágenes difundidos tras el hecho muestran el momento en que el cohete activa sus motores durante la prueba. Apenas unos segundos después, una potente explosión envuelve la plataforma de lanzamiento entre llamas y una densa columna de humo.

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Blue Origin investiga las causas del incidente

Tras el incidente, Blue Origin confirmó que se presentó una “anomalía” durante el ensayo. La compañía, fundada por Jeff Bezos y una de las principales aliadas de la NASA en el programa Artemis, señaló que ya inició las investigaciones para determinar las causas del suceso.

A través de su cuenta en X, Bezos aseguró que todo el personal involucrado se encontraba a salvo. “Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla”, escribió el empresario.

El vehículo afectado corresponde a un cohete reutilizable de carga pesada, desarrollado por Blue Origin como parte de sus esfuerzos para fortalecer sus capacidades de transporte espacial.

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Un nuevo incidente para la compañía espacial

La explosión se produce apenas un mes después de que la compañía registrara otro contratiempo, cuando una misión destinada a ubicar un satélite de comunicaciones en su órbita correcta no logró cumplir su objetivo.

Pese a este nuevo percance, las autoridades indicaron que el programa Artemis no ha sufrido afectaciones y que los planes de exploración lunar continúan según lo previsto.

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