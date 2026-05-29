La camiseta de la Selección Colombia ocupa un lugar privilegiado en el imaginario nacional. Más que una prenda deportiva, representa recuerdos colectivos, celebraciones, derrotas memorables y una identidad compartida que atraviesa generaciones. Su color amarillo, sus escudos y sus distintas versiones han acompañado algunos de los momentos más emotivos del deporte colombiano y, con el paso del tiempo, también se han convertido en una referencia cultural capaz de trascender las canchas.



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Hoy, ese legado encuentra nuevas formas de expresión en la moda. Varias marcas colombianas han decidido reinterpretar la estética futbolera desde sus propios lenguajes creativos, transformando las camisetas y símbolos asociados a la Selección en prendas que dialogan con el diseño contemporáneo, la nostalgia, el folclor y las tendencias urbanas. El resultado es una serie de propuestas que demuestran cómo el fútbol puede convertirse en una fuente de inspiración para contar historias de identidad, memoria y estilo.

Agua Bendita: la camiseta como pieza de autor

Una de las propuestas más llamativas es la de Agua Bendita, que transforma la camiseta tradicional de la Selección mediante tejidos jacquard, estructuras knit, bordados y delicados detalles de encaje. La marca apuesta por una visión más sofisticada y femenina del uniforme, llevando una prenda asociada al deporte hacia un territorio cercano a la moda de autor. El resultado es una reinterpretación que conserva la esencia futbolera mientras explora nuevas posibilidades estéticas.