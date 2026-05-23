¿Qué son las uñas matcha y cómo hacerlas en casa?

Las uñas matcha se perfilan como la gran tendencia de manicura para la temporada primavera/verano 2026. Inspiradas en los tonos verdes del popular té japonés, estas uñas han conquistado las redes sociales, los salones de belleza y las pasarelas gracias a su estética fresca, elegante y relacionada con el bienestar.

Lo que comenzó como una moda ligada al consumo de matcha ahora se trasladó al universo beauty, convirtiendo los verdes suaves, pistacho y pastel en los colores más buscados del momento. Expertos en tendencias aseguran que el fenómeno apenas comienza y que será uno de los estilos más solicitados del año.

Las uñas matcha se convierten en la manicura favorita de 2026

El auge de esta tendencia no es casualidad. Según datos compartidos por especialistas de belleza, las búsquedas de “uñas matcha” aumentaron un 201% durante el último año y un 27% en el trimestre más reciente, consolidando este estilo como uno de los más fuertes para la nueva temporada.

Además, el crecimiento de las búsquedas relacionadas con uñas pastel confirma que los tonos suaves seguirán dominando la estética beauty en 2026, después del éxito de colores como el amarillo mantequilla y otros acabados minimalistas.