¿Qué son las uñas matcha y cómo hacerlas en casa?

Las uñas matcha se perfilan como la gran tendencia de manicura para la temporada primavera/verano 2026. Inspiradas en los tonos verdes del popular té japonés, estas uñas han conquistado las redes sociales, los salones de belleza y las pasarelas gracias a su estética fresca, elegante y relacionada con el bienestar.
Lo que comenzó como una moda ligada al consumo de matcha ahora se trasladó al universo beauty, convirtiendo los verdes suaves, pistacho y pastel en los colores más buscados del momento. Expertos en tendencias aseguran que el fenómeno apenas comienza y que será uno de los estilos más solicitados del año.
Las uñas matcha se convierten en la manicura favorita de 2026
El auge de esta tendencia no es casualidad. Según datos compartidos por especialistas de belleza, las búsquedas de “uñas matcha” aumentaron un 201% durante el último año y un 27% en el trimestre más reciente, consolidando este estilo como uno de los más fuertes para la nueva temporada.
Además, el crecimiento de las búsquedas relacionadas con uñas pastel confirma que los tonos suaves seguirán dominando la estética beauty en 2026, después del éxito de colores como el amarillo mantequilla y otros acabados minimalistas.
¿Qué son las uñas matcha?
Las uñas matcha se caracterizan por utilizar diferentes tonalidades de verde inspiradas en el té matcha. La tendencia incluye desde verdes intensos hasta acabados pistacho, menta o pastel, permitiendo múltiples diseños y combinaciones.
La versatilidad es precisamente uno de sus mayores atractivos. Estas manicuras pueden lucirse en estilos franceses con puntas verdes, diseños minimalistas, pequeños lunares, nail art abstracto o combinaciones con tonos rosados y rojos inspiradas en bebidas virales como el Strawberry Matcha Latte.
También destacan por adaptarse tanto a uñas largas como cortas, ofreciendo opciones elegantes y modernas para distintos estilos personales.
La tendencia beauty inspirada en el bienestar y el autocuidado
Más allá de la moda, las uñas matcha también representan una estética asociada al bienestar, la calma y el autocuidado. El matcha dejó de ser solo una bebida saludable para convertirse en un símbolo lifestyle que ahora influye en la moda, el maquillaje y las tendencias de belleza.
Expertos aseguran que muchas personas buscan proyectar una imagen más natural y relajada, razón por la que los colores suaves y orgánicos han ganado tanta popularidad en los últimos meses.
Esta conexión con el mindfulness y las rutinas de cuidado personal ha impulsado el éxito de la tendencia, especialmente entre quienes prefieren estilos delicados y sofisticados.