KienyKe.com estrena una nueva experiencia interactiva para sus usuarios: un juego tipo Pac-Man que combina nostalgia, agilidad y entretenimiento en una partida rápida y fácil de jugar.

La dinámica es sencilla: moverse por el tablero, sumar puntos y evitar ser alcanzado por los obstáculos del camino. Como en los grandes clásicos, cada segundo cuenta y cada decisión puede marcar la diferencia entre avanzar o volver a empezar.

Un clásico para jugar en KienyKe

Este nuevo juego de KienyKe está inspirado en la lógica de los videojuegos que marcaron generaciones: reglas simples, partidas cortas y un reto que parece fácil al comienzo, pero que exige concentración y buenos reflejos.

No necesita ser experto para jugar. La idea es que cualquier usuario pueda intentarlo, mejorar su marcador y volver a empezar cuantas veces quiera.

Además de informarse, ahora los lectores de KienyKe.com también podrán hacer una pausa, divertirse y compartir este reto con otras personas.

Así funciona el reto

El objetivo es recorrer el tablero, acumular la mayor cantidad de puntos posible y mantenerse en juego el mayor tiempo que pueda.

Cada movimiento importa. Por eso, la clave está en anticiparse, elegir bien la ruta y no confiarse demasiado.

Al final de esta nota encontrará el juego. Pruébelo, supere su propio puntaje y rete a sus amigos a ver quién logra llegar más lejos.