KienyKe transformó uno de sus procesos editoriales más operativos con la implementación de un agente inteligente capaz de monitorear fuentes oficiales, identificar oportunidades informativas, proponer artículos e integrarlos directamente como borradores en el CMS.

La herramienta fue desarrollada como parte del Colombia Media Business Accelerator, una iniciativa de Google News Initiative y la Asociación Colombiana de Medios de Información, desarrollada por Marktube.

El objetivo fue claro: reducir las tareas repetitivas y devolverles tiempo a los periodistas para investigar, entrevistar y construir contenidos de mayor valor, sin renunciar al criterio editorial.

De un proceso manual a un flujo automatizado

Antes de la implementación, el equipo debía revisar constantemente fuentes gubernamentales, seleccionar los temas relevantes, organizar la información y redactar las primeras versiones de cada artículo.

Aunque estas labores son necesarias, exigían una alta inversión de tiempo y concentraban a los periodistas en actividades operativas.

Con el nuevo sistema, el monitoreo se realiza de manera continua. El agente extrae la información relevante, estructura propuestas de contenido y genera borradores alineados con la línea editorial de KienyKe.

Los periodistas conservan la decisión final

La automatización no publica contenidos de manera autónoma.

Los textos generados llegan al CMS en calidad de borradores. Allí son revisados, corregidos, complementados y aprobados por periodistas y editores antes de su publicación.

Este modelo mantiene el criterio, la verificación y la responsabilidad editorial en manos humanas, mientras la tecnología se encarga de agilizar la primera etapa del proceso.

“La IA no reemplaza al periodista: le devuelve el tiempo para hacer lo que nadie más puede, contar historias”, afirmó Andrés Torres, jefe de Tecnología y Desarrollo de KienyKe.

Según explicó, uno de los mayores aprendizajes fue comprender que resulta más efectivo desarrollar agentes especializados para tareas concretas que buscar una herramienta única que resuelva todo el flujo editorial.

Hasta diez artículos por ciclo

La implementación permitió aumentar la capacidad de producción inicial. El sistema puede generar hasta diez propuestas de artículos por cada ciclo de automatización, frente a los dos o tres contenidos que se elaboraban manualmente en ese mismo proceso.

Además, la herramienta permite monitorear de forma continua el 100 % de las fuentes gubernamentales aliadas.

El resultado es una operación más rápida, con mayor cobertura de fuentes y más tiempo disponible para desarrollar contenidos propios, investigaciones y entrevistas.

Ocho meses de formación y desarrollo

El proyecto hizo parte de un proceso de ocho meses en el que participaron trece medios colombianos interesados en fortalecer sus modelos digitales en áreas como audiencias, innovación, productos y sostenibilidad.

El acompañamiento incluyó formación virtual y presencial, sesiones grupales y más de 110 mentorías individuales. Los participantes también tuvieron acceso a fondos de hasta USD 40.000 para implementar soluciones de negocio y herramientas de inteligencia artificial.

Para Haydée Bagú, News Partner Manager para Latinoamérica de Google, iniciativas como el Colombia Media Business Accelerator ayudan a que las organizaciones periodísticas desarrollen las capacidades necesarias para enfrentar los cambios del entorno mediático.

Tecnología al servicio del periodismo

Desde la Asociación Colombiana de Medios de Información destacaron el alcance del programa y el proceso de acompañamiento tecnológico desarrollado durante los últimos cuatro años.

Marktube, por su parte, resaltó que la inteligencia artificial genera un mayor impacto cuando responde a una necesidad concreta, se integra al flujo de trabajo y fortalece el ejercicio periodístico en lugar de sustituirlo.

La implementación reafirma el compromiso de KienyKe con la innovación y con un periodismo que aprovecha la tecnología para ser más eficiente, sin perder su identidad, criterio ni responsabilidad editorial.