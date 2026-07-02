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Vassar 2026 llega al centro de Bogotá: fechas y programación

El mercado de emprendimientos creativos reunirá a cientos de marcas y actividades culturales durante cuatro días en Bogotá.
Feria-Vassar 2026- Bogotá
Créditos:
KienyKe

Vassar 2026 llega al centro de Bogotá: estas son las fechas y lo que podrá encontrar

El Centro de Bogotá será el escenario de una nueva edición de Vassar 2026, uno de los mercados de emprendimiento creativo más importantes del país. El evento se realizará del 2 al 5 de julio, reuniendo a emprendedores, diseñadores, artistas y marcas independientes en un espacio pensado para impulsar el talento local.

Durante cuatro días, los asistentes podrán recorrer una amplia oferta de productos, conocer propuestas innovadoras y participar en una programación que incluye experiencias culturales y espacios de encuentro entre creadores y público.

¿Qué habrá en Vassar 2026?

La feria contará con una amplia muestra de emprendimientos de distintas categorías, entre ellas:

  • Diseño y moda.
  • Arte e ilustración.
  • Decoración.
  • Gastronomía.
  • Bienestar.
  • Accesorios y productos hechos por emprendedores colombianos.

Además de la oferta comercial, el evento tendrá una agenda con charlas, talleres, exposiciones y actividades para quienes quieran conocer las tendencias del ecosistema creativo.

Un espacio para apoyar el emprendimiento

Vassar se ha consolidado como una vitrina para que emprendedores y marcas emergentes conecten con nuevos clientes y den a conocer sus productos.

La feria también busca fortalecer la economía creativa, promoviendo el consumo de productos locales y generando espacios de networking entre empresarios, artistas y visitantes.

Fechas y recomendaciones

La edición 2026 se llevará a cabo del 2 al 5 de julio en el Centro de Bogotá. Los organizadores recomiendan consultar la programación oficial para conocer los horarios de las actividades, talleres y experiencias que estarán disponibles durante el evento.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Bogotá
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