Beber moderadamente alcohol también representa riesgo de cáncer

La idea de que beber alcohol con moderación es inocuo para la salud vuelve a quedar en entredicho. Un nuevo estudio concluye que incluso los niveles de consumo tradicionalmente considerados moderados se asocian a un mayor riesgo de muerte y enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

La nueva investigación, encargada inicialmente por el gobierno federal estadounidense para la elaboración de las nuevas Guías Alimentarias de EE UU, halló un riesgo de mortalidad por consumo de alcohol de 1 entre 25 para las personas que consumían un promedio de 14 bebidas alcohólicas por semana. En cambio, el consumo de hasta siete bebidas alcohólicas por semana se asoció con riesgos mínimamente elevados para la mayoría de las afecciones.

"Incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos para la salud", Kevin Shield, autor principal (Universidad de Toronto).

“El consumo moderado de alcohol conlleva riesgos para la salud”, afirma el autor principal del estudio, Kevin Shield, doctor en filosofía, profesor asociado de la Universidad de Toronto (Canadá) e investigador principal del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Adicciones y Salud Mental. “Y ese riesgo aumenta cuanto más se bebe”. El trabajo se publica en la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Una guía más concreta

Shield y sus coautores de Estados Unidos y Canadá se propusieron estimar cómo los hábitos de consumo de alcohol a lo largo de la vida afectan el riesgo de enfermedad y muerte relacionadas con el alcohol en los estadounidenses.

Tras la revisión por parte de expertos médicos de más de 7 200 artículos científicos sobre enfermedades y lesiones relacionadas con el alcohol para determinar el nivel de riesgo de cada afección, los investigadores aplicaron dichos riesgos a grandes conjuntos de datos nacionales de salud.

Posteriormente, utilizaron modelos estadísticos para estimar cómo los diferentes niveles de consumo de alcohol influyen en los resultados de salud a largo plazo. El estudio ofrece una guía más concreta que las actuales, que aconsejan a los estadounidenses “limitar el consumo de bebidas alcohólicas” sin especificar la cantidad segura. Las guías anteriores recomendaban un límite diario de dos bebidas alcohólicas para los hombres y una para las mujeres.

"Si bien las nuevas Guías Alimentarias de EE UU contienen un útil mensaje de que ‘menos es más’, no proporcionan un marco cuantitativo", Timothy Naimi, coautor (Instituto Canadiense de Investigación).

“Si bien las nuevas Guías Alimentarias de EE. UU. contienen un útil mensaje de que ‘menos es más’, no proporcionan un marco cuantitativo. Nuestro estudio se diseñó precisamente para eso, abarcando todo el espectro de consumo de alcohol”, afirma el coautor del estudio, Timothy Naimi, director del Instituto Canadiense de Investigación sobre el Uso de Sustancias de la Universidad de Victoria y profesor adjunto de la Universidad de Boston (EE UU).

Los riesgos superan los posibles beneficios

“Resulta que dos bebidas alcohólicas al día, lo que podría considerarse ‘moderado’ desde un punto de vista social, están asociadas a un riesgo sustancialmente elevado de muerte prematura causada por el alcohol”, explica Naimi.

Además del riesgo de mortalidad, los investigadores examinaron cómo los patrones de consumo de alcohol influyen en las afecciones crónicas y agudas relacionadas con el alcohol, como el cáncer (por ejemplo, de esófago, boca y mama), las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades hepáticas y las lesiones.

"No observamos un efecto protector significativo del alcohol sobre la salud en ningún nivel de consumo", Kevin Shield, autor principal (Universidad de Toronto).

El estudio desmiente la creencia errónea de que el alcohol protege la salud. “No observamos un efecto protector significativo del alcohol sobre la salud en ningún nivel de consumo”, afirma Shield.

"En niveles bajos, el alcohol puede estar asociado con un menor riesgo de cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular. Pero si se consideran todos los resultados de salud, incluyendo el cáncer y otras enfermedades crónicas, esos posibles beneficios se ven superados por los riesgos, incluso con un consumo de siete bebidas por semana”, añade

Un punto de referencia necesario

El modelo estadístico utilizado en el estudio para determinar los riesgos para la salud se basó en “los mejores datos posibles”, señala Shield. “Sin embargo, no podemos asumir que esto signifique que el riesgo individual para la salud de una persona sea el mismo que el que se informa aquí. Eso depende de otros factores como el estilo de vida, la genética, los hábitos de consumo de alcohol y otras decisiones que varían de persona a persona”.

"Comprender esas relaciones y cuánto contribuye el alcohol a esos riesgos es un área que aún requiere más investigación", Kevin Shield, autor principal (Universidad de Toronto).

Los investigadores estimaron el riesgo de todas las afecciones de salud que se sabe que están causalmente relacionadas con el alcohol y luego agregaron estas estimaciones para determinar el riesgo total para la salud.

Sin embargo, siguen surgiendo nuevas investigaciones que vinculan el alcohol con otras afecciones, como el cáncer de páncreas. “Comprender esas relaciones y cuánto contribuye el alcohol a esos riesgos es un área que aún requiere más investigación”, afirma Shield.

Al constatar que el consumo de alcohol por encima de una bebida al día está asociado a un mayor riesgo tanto para hombres como para mujeres, el estudio ofrece un punto de referencia muy necesario.

“Tener un umbral más claro ayuda a las personas a comprender mejor qué nivel de consumo de alcohol está asociado con un mayor riesgo y a tomar decisiones más informadas al beber”, concluye Shield.