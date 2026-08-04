Lamine Yamal eligió a Colombia para descansar tras conquistar el Mundial

Tras conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección de España, Lamine Yamal decidió hacer una pausa antes de regresar a la competencia y escogió a Colombia como el destino para disfrutar de unos días de descanso.

El joven futbolista del FC Barcelona fue visto en Cartagena, una de las ciudades más visitadas por turistas y celebridades internacionales que buscan combinar exclusividad, naturaleza y tranquilidad.

La presencia del atacante español en el país había generado una ola de especulaciones durante los últimos días. Todo comenzó cuando el jugador compartió en sus redes sociales varias fotografías en las que aparecía con una bandera de Colombia y publicó contenido relacionado con el país.

Estas imágenes despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse si el campeón del mundo estaba disfrutando de unas vacaciones en territorio colombiano.

Las dudas quedaron despejadas cuando diferentes medios confirmaron que el futbolista sí se encuentra en Cartagena aprovechando unos días de descanso antes de incorporarse a la pretemporada del FC Barcelona, equipo con el que afrontará la campaña 2026-2027.

¿Dónde se hospeda Lamine Yamal en Cartagena?

De acuerdo con la información revelada, Lamine Yamal se hospeda en una exclusiva propiedad privada ubicada en las Islas del Rosario, uno de los destinos más exclusivos del Caribe colombiano. Este archipiélago, situado frente a las costas de Cartagena, es reconocido por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y la privacidad que ofrece a quienes desean alejarse del ritmo de las grandes ciudades.