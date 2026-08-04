El estreno de María la Caprichosa, la nueva producción de Caracol Televisión, no solo representa la llegada de una historia inspirada en hechos reales, sino también el reconocimiento a la trayectoria de María Roa, la lideresa sindical que dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos de las trabajadoras del servicio doméstico en Colombia.
Durante el lanzamiento de la serie, María Roa expresó su emoción por ver reflejada su historia en la pantalla y aseguró que este proyecto es el resultado de muchos años de lucha y perseverancia.
"Hoy me siento muy contenta, aunque con emociones encontradas. Quiero felicitar a la escritora Paula Moreno porque se interesó en mi historia. Sin su libro no existiría esta serie. Gracias a ella, la historia de María Roa pudo llegar a las pantallas para que el mundo conozca una realidad con la que muchas personas podrán identificarse", afirmó.
La lideresa también aprovechó para agradecer el respaldo que ha recibido de quienes la siguen desde hace años y de las cientos de miles de trabajadoras domésticas del país.
"Gracias a mi comunidad y a todas las personas que me acompañan en redes sociales. Sigamos poniéndole capricho a la vida. Este proyecto también les pertenece a las cerca de 700.000 trabajadoras domésticas que hay en Colombia, porque ellas hacen parte de esta historia", manifestó.
María Roa recordó que su relación con la escritora y exministra de Cultura Paula Moreno nació de una conexión muy especial. Según contó, ambas compartían el deseo de visibilizar el liderazgo de las mujeres afrocolombianas y abrir espacios para contar historias que transformaran realidades.
"Ella me dijo: 'María, quiero escribir para ti'. Además, encontrábamos muchas cosas en común. Paula fue la primera mujer afro en ser ministra de Cultura, y yo fui la primera mujer afro en crear una organización de trabajadoras del servicio doméstico. Desde ahí comenzamos a construir este sueño hasta convertirlo en una serie de televisión", relató.
Uno de los mayores logros de esa lucha fue la aprobación de la Ley 1788 de 2016, que reconoce el derecho al pago de la prima de servicios para las trabajadoras domésticas. Para María Roa, esta conquista marcó un antes y un después, aunque considera que todavía quedan importantes desafíos por superar.
"Hoy tenemos la Ley 1788, que garantiza la prima en junio y diciembre. Pero todavía debemos seguir trabajando para formalizar esta profesión y lograr que todas las trabajadoras tengan sus derechos garantizados. Nuestro próximo capricho es fortalecer el diálogo social y avanzar hacia una verdadera negociación colectiva", explicó.
La lideresa también dedicó unas emotivas palabras al elenco encargado de llevar su historia a la pantalla. Aseguró sentirse orgullosa del trabajo realizado por las actrices y actores, quienes, según dijo, lograron transmitir la esencia de su vida y de las miles de mujeres que representa.
"Ellas se metieron en el personaje con mucho compromiso e hicieron un trabajo maravilloso. Felicito a todas las actrices y actores porque asumieron este reto con respeto y mucho cariño", expresó.
Finalmente, María Roa aseguró que, aunque hoy su historia llegue a la televisión, continúa dedicada al trabajo social y al fortalecimiento del liderazgo comunitario en diferentes regiones del país.
"Hoy me dedico a la transformación de los territorios junto a líderes y lideresas. Nunca he abandonado el sindicalismo porque amo enseñar y seguir luchando por los derechos de las trabajadoras. Continúo recorriendo mi tierra, la región del plátano y el banano, caminando al lado de la gente y trabajando para construir un país con más oportunidades y dignidad para todos", concluyó.