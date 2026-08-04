La lideresa también aprovechó para agradecer el respaldo que ha recibido de quienes la siguen desde hace años y de las cientos de miles de trabajadoras domésticas del país.

"Gracias a mi comunidad y a todas las personas que me acompañan en redes sociales. Sigamos poniéndole capricho a la vida. Este proyecto también les pertenece a las cerca de 700.000 trabajadoras domésticas que hay en Colombia, porque ellas hacen parte de esta historia", manifestó.

María Roa recordó que su relación con la escritora y exministra de Cultura Paula Moreno nació de una conexión muy especial. Según contó, ambas compartían el deseo de visibilizar el liderazgo de las mujeres afrocolombianas y abrir espacios para contar historias que transformaran realidades.

"Ella me dijo: 'María, quiero escribir para ti'. Además, encontrábamos muchas cosas en común. Paula fue la primera mujer afro en ser ministra de Cultura, y yo fui la primera mujer afro en crear una organización de trabajadoras del servicio doméstico. Desde ahí comenzamos a construir este sueño hasta convertirlo en una serie de televisión", relató.

Uno de los mayores logros de esa lucha fue la aprobación de la Ley 1788 de 2016, que reconoce el derecho al pago de la prima de servicios para las trabajadoras domésticas. Para María Roa, esta conquista marcó un antes y un después, aunque considera que todavía quedan importantes desafíos por superar.

"Hoy tenemos la Ley 1788, que garantiza la prima en junio y diciembre. Pero todavía debemos seguir trabajando para formalizar esta profesión y lograr que todas las trabajadoras tengan sus derechos garantizados. Nuestro próximo capricho es fortalecer el diálogo social y avanzar hacia una verdadera negociación colectiva", explicó.