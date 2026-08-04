El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, presentó una estrategia integral orientada a acompañar a los estudiantes de grado 10 en su preparación para las Pruebas Saber 11 de 2027 y ampliar sus oportunidades de acceso a la educación superior.

Durante un encuentro con cientos de jóvenes en el Coliseo Happy Lora, el mandatario dio a conocer diversas medidas académicas y de incentivo, entre las que destacan un curso preparatorio gratuito que iniciará este mismo año, tres simulacros y un curso intensivo durante las vacaciones de noviembre y diciembre.

Además, se anunció que los 92 estudiantes con los mejores puntajes de cada institución educativa pública y privada de la ciudad participarán en una experiencia académica internacional en Corea del Sur y Japón en 2027.

“Queremos que nuestros jóvenes entiendan que sus sueños sí tienen camino. Nuestra responsabilidad es poner las herramientas, abrir oportunidades y demostrarles que su esfuerzo vale la pena. El futuro de Montería también se construye creyendo en ellos”, expresó el alcalde Hugo Kerguelén García.

Asimismo, se confirmó que cada institución educativa oficial contará con tres becas para los estudiantes con mejores resultados académicos, una beca para el mejor deportista y una beca para el estudiante con mejor desempeño en actividades culturales, sumando más de 320 becas profesionales al año.