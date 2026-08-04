El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, presentó una estrategia integral orientada a acompañar a los estudiantes de grado 10 en su preparación para las Pruebas Saber 11 de 2027 y ampliar sus oportunidades de acceso a la educación superior.
Durante un encuentro con cientos de jóvenes en el Coliseo Happy Lora, el mandatario dio a conocer diversas medidas académicas y de incentivo, entre las que destacan un curso preparatorio gratuito que iniciará este mismo año, tres simulacros y un curso intensivo durante las vacaciones de noviembre y diciembre.
Además, se anunció que los 92 estudiantes con los mejores puntajes de cada institución educativa pública y privada de la ciudad participarán en una experiencia académica internacional en Corea del Sur y Japón en 2027.
“Queremos que nuestros jóvenes entiendan que sus sueños sí tienen camino. Nuestra responsabilidad es poner las herramientas, abrir oportunidades y demostrarles que su esfuerzo vale la pena. El futuro de Montería también se construye creyendo en ellos”, expresó el alcalde Hugo Kerguelén García.
Asimismo, se confirmó que cada institución educativa oficial contará con tres becas para los estudiantes con mejores resultados académicos, una beca para el mejor deportista y una beca para el estudiante con mejor desempeño en actividades culturales, sumando más de 320 becas profesionales al año.
Puntos clave del proyecto de modificación del programa
El proyecto amplía el programa 'Todos a la U' para reconocer el mérito académico, cultural y deportivo como nuevas vías de acceso a la universidad, proyectando 558 beneficiarios para 2027 con una inversión estimada de $3.100 millones.
Las becas y apoyos contemplados en la iniciativa incluyen:
- 64 becas del 100 % por excelencia académica: para los mejores resultados en las Pruebas Saber 11 de las instituciones educativas oficiales.
- 86 becas del 70 %: para jóvenes que cumplan los criterios del programa.
- 64 nuevas becas del 100 % por mérito deportivo: destinadas a estudiantes con desempeño sobresaliente en el deporte.
- 64 nuevas becas del 100 % por mérito cultural: para impulsar el talento artístico y cultural.
- 280 becas de permanencia: para garantizar que los beneficiarios continúen y culminen sus estudios profesionales.
Mayor respaldo financiero e impacto social
Para asegurar la sostenibilidad del programa y reducir el riesgo de deserción por motivos económicos, el proyecto propone incrementar la financiación del Fondo Educativo Municipal, pasando de un rango de 1.000 a 1.600 SMMLV a un rango de 1.000 a 5.000 SMMLV.
Esta propuesta promueve una educación con enfoque integral, inclusión y movilidad social para los sectores más vulnerables, incentivando el desarrollo de competencias que aporten capital humano al crecimiento social, económico y cultural de Montería.