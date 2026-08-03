Incendio en Soacha consumió cuatro bodegas

Entre las instalaciones afectadas se encuentran una empresa de reciclaje, una compañía dedicada al almacenamiento de cable óptico, una empresa de productos químicos y otra de fabricación de jabones y champús.

La atención de la emergencia fue coordinada por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, en conjunto con las alcaldías de Soacha y Sibaté, mientras los equipos continuaban extinguiendo los puntos calientes y evaluando los daños.

Las autoridades confirmaron que la planta Alicachín, operada por Enel Colombia y ubicada a más de 400 metros del incendio, no presentó afectaciones. Asimismo, la Concesión Vía Sumapaz informó que el corredor vial Bogotá-Girardot permaneció habilitado durante la emergencia, sin cierres ni represamientos.

Aunque el incendio ya fue controlado, los organismos de socorro mantienen el monitoreo en la zona para prevenir una posible reactivación del fuego y avanzar en la evaluación de las afectaciones.