Combates en Briceño dejan 177 personas desplazadas en Antioquia

Los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en zona rural de Briceño, Antioquia, ya dejan una grave emergencia humanitaria. Según la Gobernación, 77 familias, equivalentes a 177 personas, han sido desplazadas por la violencia.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, las familias afectadas provienen de las veredas El Roblal y Travesías, donde los combates entre el frente 36 de las disidencias y el grupo armado ilegal continúan generando riesgos para la población civil.

Además del desplazamiento, las autoridades reportaron confinamientos en los corregimientos de Guarimán, El Roblal y parte de Travesías, situación que limita la movilidad de los habitantes y dificulta el acceso a bienes y servicios básicos.