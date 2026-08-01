Antioquia crea 16 becas de periodismo en homenaje a Mateo Pérez Rueda

La convocatoria busca formar a jóvenes de los municipios más afectados por la violencia y mantener vivo el legado del periodista de Yarumal.

La Gobernación de Antioquia lanzó las Becas Mateo Pérez Rueda, una iniciativa que permitirá que 16 jóvenes del departamento reciban formación en periodismo digital. El programa fue creado como homenaje al comunicador asesinado en mayo de 2026 mientras realizaba labores de reportería en zona rural de Briceño.

¿Qué ofrecen las becas?

Los beneficiarios cursarán durante diez meses un programa técnico laboral en Periodismo Digital, impartido por UNIMINUTO. La beca cubrirá el 100 % de la matrícula e incluirá un apoyo mensual de 2,2 millones de pesos para transporte y manutención.

Los seleccionados también recibirán mentorías de periodistas de El Colombiano y Teleantioquia, además de participar en experiencias prácticas dentro de estos medios de comunicación. La iniciativa es operada por la Corporación Gilberto Echeverri Mejía.

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 28 años que residan en municipios PDET o ZOMAC de Antioquia, hayan terminado el bachillerato y pertenezcan a los estratos 1, 2 o 3.

Los aspirantes también deberán estar registrados en los grupos A, B o C del Sisbén, no contar con un título técnico, tecnológico o universitario y demostrar su participación previa en algún proyecto periodístico.

Las inscripciones estarán abiertas entre el 31 de julio y el 17 de agosto de 2026. Como parte del proceso de selección, los candidatos deberán presentar una prueba de conocimientos y un video de máximo un minuto en el que expliquen por qué quieren recibir la beca.

Un homenaje al legado de Mateo

Mateo Pérez Rueda era director del medio digital El Confidente, desde donde cubría temas relacionados con seguridad, política local y las problemáticas sociales del norte de Antioquia. También estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional, sede Medellín.

Con el lema “Donde una historia fue silenciada, nacen nuevas voces”, el programa busca que su vocación inspire a una nueva generación de periodistas comprometidos con la verdad y con las historias de sus territorios.