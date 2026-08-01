¿Quién fue el eliminado de Masterchef? Participante no estuvo en su salsa

¿Por qué fue eliminada Angélica Blandón de 'Masterchef'?

La actriz presentó una preparación de pollo con arracacha, pero los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso coincidieron en que el plato resultó demasiado sencillo para la etapa de la competencia. Además, señalaron que la salsa BBQ no alcanzó la consistencia esperada, uno de los aspectos técnicos más importantes del reto.

Tras deliberar, el jurado concluyó que las propuestas de Angélica Blandón, Martha Restrepo y Luisa Vergara habían sido las más débiles de la jornada. Finalmente, fue Blandón quien tuvo que quitarse el delantal negro y despedirse oficialmente del programa.

Antes de conocerse el veredicto, la actriz también enfrentó un momento complicado al sufrir una quemadura durante el reto de eliminación, situación que hizo aún más desafiante su participación.

Conmovida por la decisión, Angélica reconoció que la salsa fue el principal error de su preparación y aceptó las observaciones de los chefs. Asimismo, agradeció la experiencia vivida e invitó a sus compañeros a seguir disfrutando y aprovechando la competencia.

Al abandonar el reality, la actriz confesó que se iba con una sensación "agridulce". Aunque lamentó las fallas que la llevaron a la eliminación, aseguró sentirse tranquila y satisfecha por el camino recorrido en MasterChef Celebrity 2026, una experiencia que calificó como enriquecedora tanto en lo personal como en lo profesional.