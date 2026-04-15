Angélica Blandón revela que fue víctima de violencia: “Me golpeó dos veces”

Con una disposición honesta y sin reservas, la actriz Angélica Blandón compartió detalles inéditos de su vida fuera de las cámaras. Durante su participación en el pódcast La Habitación Invisible, la intérprete habló sobre experiencias que marcaron su historia, incluyendo el abandono en su infancia y episodios de violencia en relaciones de pareja.

La artista, recordada por producciones como Las muñecas de la mafia y Diomedes, el Cacique de la Junta, dejó ver un lado poco conocido de su trayectoria personal.

En la entrevista, Blandón explicó que crecer en un entorno familiar fragmentado, con figuras parentales ausentes, influyó profundamente en su carácter. A esta experiencia la denomina la “herida del abandono”, una marca emocional que, según dijo, la llevó a desarrollar independencia desde muy temprana edad.

Esa fortaleza, que ella misma describe como la de una “guerrerita”, le permitió salir adelante y construir su carrera, aunque también generó vacíos que se reflejaron en su vida afectiva.

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Relatos de violencia en su vida sentimental

Uno de los momentos más contundentes del diálogo ocurrió cuando la actriz reveló haber sido víctima de maltrato físico. “Tuve un novio que me golpeó. Me golpeó una vez, dijo que no lo iba a volver a hacer, me golpeó una segunda vez”, contó.