Angélica Blandón revela que fue víctima de violencia: “Me golpeó dos veces”

Con una disposición honesta y sin reservas, la actriz Angélica Blandón compartió detalles inéditos de su vida fuera de las cámaras. Durante su participación en el pódcast La Habitación Invisible, la intérprete habló sobre experiencias que marcaron su historia, incluyendo el abandono en su infancia y episodios de violencia en relaciones de pareja.
La artista, recordada por producciones como Las muñecas de la mafia y Diomedes, el Cacique de la Junta, dejó ver un lado poco conocido de su trayectoria personal.
En la entrevista, Blandón explicó que crecer en un entorno familiar fragmentado, con figuras parentales ausentes, influyó profundamente en su carácter. A esta experiencia la denomina la “herida del abandono”, una marca emocional que, según dijo, la llevó a desarrollar independencia desde muy temprana edad.
Esa fortaleza, que ella misma describe como la de una “guerrerita”, le permitió salir adelante y construir su carrera, aunque también generó vacíos que se reflejaron en su vida afectiva.
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Relatos de violencia en su vida sentimental
Uno de los momentos más contundentes del diálogo ocurrió cuando la actriz reveló haber sido víctima de maltrato físico. “Tuve un novio que me golpeó. Me golpeó una vez, dijo que no lo iba a volver a hacer, me golpeó una segunda vez”, contó.
Estas experiencias, según explicó, formaron parte de relaciones con dinámicas tóxicas que logró identificar con el tiempo.
Blandón relató que pudo salir de esa situación gracias al respaldo de su madre y de un amigo cercano. Como medida de protección, tomó decisiones radicales como cambiar las cerraduras de su casa, marcando así un punto de quiebre en su vida.
A partir de entonces, comenzó a reconocer señales de alerta en las relaciones, especialmente las llamadas microviolencias o conductas de manipulación.
Una ruptura en medio de la maternidad
La actriz también se refirió a su separación de Lucas Cristo en 2022, tras una relación de diez años. El momento fue especialmente complejo, ya que ocurrió cuando su hija Candela tenía apenas tres meses.
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Definió este proceso como un “anticlímax”, al enfrentar simultáneamente la ruptura de su familia y el inicio de la maternidad.
Hoy, Blandón asegura haber transformado esas experiencias en aprendizaje. Sus hijas se convirtieron en su principal motivación y en el eje de su proceso de autoconocimiento.
La actriz afirmó que actualmente se siente plena viviendo sola y priorizando su bienestar. En ese sentido, dejó claro que cualquier relación futura deberá respetar su espacio y el entorno de sus hijas.
Su mensaje final es claro: priorizarse a sí misma es la base para construir relaciones sanas y evitar repetir patrones del pasado.