Terminaron los cuartos de final de la Champions. Tras la victoria del Atlético de Madrid sobre el Barcelona, y del PSG sobre el Liverpool, este miércoles se definieron los últimos dos cupos a la semifinal.

Díaz dejó al Real Madrid por fuera

El conjunto 'Merengue' quedó eliminado este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones con un gol del colombiano Luis Díaz para el empate del Bayern Múnich en el minuto 88 y otro de Michael Olise en el tiempo añadido para el 4-3, ambos después de la expulsión de Eduardo Camavinga.

El Real Madrid llegó al descanso y a ese instante con la eliminatoria igualada, con un triunfo parcial por 2-3, con los goles de Arda Güler, autor del 0-1 a los 38 segundos y del 1-2 a la media hora, y Kylian Mbappé, que anotó el 2-3 en el 42. Por el Bayern marcaron Harry Kane y Pavlovic en la primera parte del duelo en el Allianz Arena.

Luis Suárez se despidió

El Arsenal eliminó este miércoles al Sporting de Portugal de Luis Suárez con un 0-0 en casa tras el 0-1 de la ida fuera. Con un gol de Kai Havertz en el tiempo de descuento de la ida, el cuadro inglés se contentó para eliminar a los lisboetas y citarse en la semifinal contra el Atlético de Madrid. Es la segunda vez consecutiva que llega a esta fase en el torneo más importante de clubes.

El Arsenal, líder de la liga inglesa, quedó en la primera posición de la fase liga del máximo torneo europeo, en el que se mantiene invicto, con 12 partidos, 10 victorias, dos empates, 27 goles a favor y 5 en contra.

Las fechas de las semifinales

El Atlético jugará primero con el Arsenal en el Metropolitano, el próximo 29 de abril, y después en Londres, en el estadio Emirates, el martes 5 de mayo.

La eliminatoria entre el PSG y el Bayern comenzará el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes de París y concluirá con la vuelta el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.