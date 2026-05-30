Un total de 416 personas fueron detenidas en Francia, de las cuales 283 en París, según anunció el ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras los disturbios registrados durante las celebraciones por la victoria del PSG en la Liga de Campeones.

El titular de Interior informó además de que siete agentes de policía resultaron heridos, uno de ellos de gravedad en la ciudad de Agen, con un traumatismo craneoencefálico, y calificó los incidentes de "absolutamente inaceptables".

Se produjeron altercados y pillajes en unas quince ciudades francesas, especialmente en Rennes, Estrasbourgo, Clermont-Ferrand y Grenoble, pero fue París la que registró mayores disturbios.

La Prefectura de París cifró en 20.000 los hinchas que se reunieron en los Campos Elíseos de París para celebrar la final entre el PSG y el Arsenal, pero los altercados se reprodujeron en múltiples puntos de la ciudad, e incluso llegaron a bloquear temporalmente un punto de la principal vía de circunvalación de la capital.

El pasado año, cuando el PSG venció su primera Champions, hubo graves disturbios en diversos puntos de Francia: dos personas murieron y casi 200 resultaron heridas, entre ellos un policía que está en coma. Solo en París se produjeron 500 detenciones.

Para evitar episodios como los de 2025, las autoridades franceses han puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado. Se han desplegado en todo el país 22.000 policías y gendarmes, de los que 8.000 estuvieron en París y en su área metropolitana.