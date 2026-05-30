La colombiana Vanessa Pulgarín, de 34 años de edad, ganó este sábado en Tailandia la primera edición del concurso de belleza 'MGI All Stars', en el que participaron 56 mujeres procedentes de 38 países, que habían competido antes en otros certámenes internacionales como Miss Universo y Miss Mundo.



Al final de una gala que se extendió durante cinco horas en un aforo de Bangkok, la representante de Colombia -que siempre figuró entre las contendientes más fuertes- fue proclamada ganadora al vencer en última instancia a Faith María Porter, otra gran favorita de la edición y quien representó a Ghana.



La nueva reina, que trabaja como modelo profesional, participó en la última edición de Miss Universo, celebrada el noviembre pasado también en Tailandia, en la que destacó por su pasarela pero no logró avanzar al grupo de cinco finalistas.

Su camino hacia la coronación

A mediados de mayo, igual que el resto de competidoras, Pulgarín volvió a Tailandia para incorporarse en esta competición que pretende "brindar una nueva oportunidad a mujeres que buscan seguir brillando sobre el escenario", según ha explicado la empresa organizadora, Miss Grand International (MGI).



Ocho personalidades del mundo del entretenimiento juzgaron el desenvolvimiento de las candidatas durante dos rondas de competencia preliminar celebradas esta semana en Bangkok, en las que las concursantes desfilaron en las habituales pasarelas de traje de baño y vestido de noche, a las que se sumó un desfile con la cara lavada.



Esta novedad, explicó MGI, busca promover la importancia de valorar la belleza interna y la naturalidad.



Además, los organizadores incorporaron durante las preliminares un sistema de votación que mostró en tiempo real las puntuaciones otorgadas por cada miembro del jurado, como ocurría en años anteriores en certámenes como el Miss Universo.