Una salida en planchón por el embalse El Peñol-Guatapé terminó convertida en una investigación judicial. Alexander Avendaño Varela, de 22 años, cayó al agua durante una reunión en la embarcación y fue hallado sin vida varios días después, tras un amplio operativo de búsqueda.

El caso, que en principio fue tratado como una emergencia por inmersión, tomó otro rumbo luego de que se conociera una grabación de lo ocurrido dentro del planchón. En el video se observa un ambiente de tensión antes de que el joven terminara en el embalse, por lo que las autoridades revisan si hubo participación de terceros.

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Alexander cayó al agua el domingo 24 de mayo, en el sector El Marial. Desde ese momento, organismos de socorro iniciaron labores para ubicarlo, pero la profundidad del embalse y las condiciones de la zona dificultaron el trabajo de los buzos.

La búsqueda se extendió por más de 120 horas. Finalmente, el cuerpo fue encontrado en la noche del viernes 29 de mayo y quedó a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales.

La investigación también puso sobre la mesa las condiciones de seguridad en este tipo de actividades turísticas. Según las primeras verificaciones, las personas que iban en la embarcación no portaban chaleco salvavidas, un elemento obligatorio para navegar en la zona.

Ahora, la Fiscalía y la Policía deberán reconstruir los minutos previos a la caída, establecer qué ocurrió dentro del planchón y determinar si la muerte de Alexander pudo evitarse.