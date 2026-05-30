Este domingo 31 de mayo se desarrollará en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Sin embargo, suelen surgir dudas con respecto a lo que se puede y no se puede hacer durante la jornada. Si tiene preguntas, aquí se las resolvemos.

¿Dónde puede averiguar su puesto de votación?

Puede hacerlo en la página web de la Registraduría (eleccionescolombia.registraduria.gov.co). Con solo ingresar su número de cédula, automáticamente podrá encontrar el puesto de votación asignado.

¿Puede ir con menores de edad?

Sí. Si usted quiere ir a votar acompañado de su hijo, podrá hacerlo. Incluso, el menor lo puede acompañar hasta el cubículo donde marcará al candidato de su elección.

¿Puede llevar mascota?

También. Al igual que con los menores de edad, las mascotas pueden entrar con su dueño al puesto de votación para que este pueda ejercer su derecho sin inconvenientes.

¿Qué pasa si el votante tiene algún tipo de discapacidad visual o física?

Puede ingresar al puesto de votación acompañado de otra persona de su confianza. De ser necesario, podrá solicitar un tarjetón en braille para votar. Con respecto a las personas en silla de ruedas, habrá una mesa de votación adaptada para que puedan sufragar sin problemas.

¿Qué pasa si llega tarde al puesto de votación?

No podrá ejercer su voto. Recuerde que la jornada electoral arrancará a las 8:00 a. m. y finalizará a las 4:00 p. m. Por lo tanto, si llega después de esa hora, no podrá votar. No obstante, si ya le entregó la cédula al jurado de votación antes de la hora de cierre, sí alcanzará a votar.

¿Puede votar sin cédula?

No. El único documento permitido para ejercer su derecho al voto es la cédula de ciudadanía original. Si no la lleva, no podrá votar. Recuerde que también podrá presentar su cédula digital.

Si perdió su cédula, ¿qué puede hacer?

Debió solicitar un duplicado en la registraduría más cercana a su lugar de residencia.

¿Qué pasa si se equivoca al marcar el tarjetón electoral?

Ante este escenario, la Registraduría Nacional ha sido clara: el sufragante tiene derecho a solicitar un nuevo tarjetón.