Inicio
Bogotá

Cayó red que robaba celulares en TransMilenio y conciertos

Sáb, 30/05/2026 - 12:07
La red usaba las aglomeraciones para bloquear a las víctimas y sacarles celulares de bolsillos y maletas.
capturados-robos-transmilenio
Créditos:
Policía Nacional

No necesitaban armas ni amenazas. Según la Fiscalía, ‘Los Rojos’ aprovechaban el afán, la multitud y los empujones para robar celulares en estaciones de TransMilenio, conciertos y otros eventos masivos en Bogotá.

La red delincuencial, señalada de operar bajo la modalidad de cosquilleo, habría identificado los momentos de mayor congestión para rodear a sus víctimas, obstruirles el paso y sacarles los dispositivos móviles de bolsillos y maletas.

La Fiscalía judicializó a cuatro presuntos integrantes del grupo: Jina Patricia Cantor Muñoz, Leidy Tatiana Sánchez Ramírez, Francisco Orlando Ramos Cortés y Carmen Yaniber Hernández Gaitán. Todos estarían vinculados con al menos siete hurtos ocurridos durante el último año.

Lea también: Alerta por inseguridad en Bogotá: las estaciones de TM donde más roban

Los casos investigados se registraron en las localidades de Teusaquillo, Santa Fe, Usaquén y Chapinero. Uno de ellos ocurrió durante un concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

De acuerdo con el ente acusador, comunicaciones y otras evidencias permitieron establecer cómo se coordinaban los señalados y el lenguaje que usaban para cometer los hurtos.

Las capturas se realizaron en tres allanamientos simultáneos en Bogotá. Durante los procedimientos fueron incautados teléfonos celulares, tarjetas bancarias y documentos de identidad.

Una fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado. Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
TransMilenio
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Más de 400 detenidos y siete policías heridos durante las celebraciones del PSG en Francia
Disturbios en París deja más de 400 personas detenidas.
Pese a los desordenes, la celebración por el título del PSG en París continuará este domingo.
Política
Iván Cepeda: “Las diferencias no nos hacen enemigos”
Iván Cepeda envió un mensaje de diálogo de cara a las elecciones presidenciales.
El candidato del Pacto Histórico hizo un llamado al diálogo y a bajarle al tono agresivo de cara a las elecciones.
Entretenimiento
La colombiana Vanessa Pulgarín se corona reina del certamen MGI All Stars
Vanessa Pulgarín, ganadora del concurso de belleza 'MGI All Stars'.
La colombiana venció en la coronación a la representante de Ghana. Conozca detalles del certamen.
Mundo
Al menos 79 detenciones y un policía herido, balance provisional por los festejos del PSG
Disturbios en París por el título del PSG en Champions.
No es la primera vez que los hinchas del PSG generan caos tras la consagración de su club en Champions.