No necesitaban armas ni amenazas. Según la Fiscalía, ‘Los Rojos’ aprovechaban el afán, la multitud y los empujones para robar celulares en estaciones de TransMilenio, conciertos y otros eventos masivos en Bogotá.

La red delincuencial, señalada de operar bajo la modalidad de cosquilleo, habría identificado los momentos de mayor congestión para rodear a sus víctimas, obstruirles el paso y sacarles los dispositivos móviles de bolsillos y maletas.

La Fiscalía judicializó a cuatro presuntos integrantes del grupo: Jina Patricia Cantor Muñoz, Leidy Tatiana Sánchez Ramírez, Francisco Orlando Ramos Cortés y Carmen Yaniber Hernández Gaitán. Todos estarían vinculados con al menos siete hurtos ocurridos durante el último año.

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Los casos investigados se registraron en las localidades de Teusaquillo, Santa Fe, Usaquén y Chapinero. Uno de ellos ocurrió durante un concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

De acuerdo con el ente acusador, comunicaciones y otras evidencias permitieron establecer cómo se coordinaban los señalados y el lenguaje que usaban para cometer los hurtos.

Las capturas se realizaron en tres allanamientos simultáneos en Bogotá. Durante los procedimientos fueron incautados teléfonos celulares, tarjetas bancarias y documentos de identidad.

Una fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado. Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.