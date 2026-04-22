Alerta por inseguridad en Bogotá: las estaciones de TM donde más roban

La seguridad en TransMilenio vuelve al centro del debate público en Bogotá tras un notable incremento de los hurtos en el sistema. Lejos de ser hechos aislados, las cifras oficiales muestran un comportamiento sostenido al alza que afecta a miles de usuarios que dependen del transporte masivo cada día.

Información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, entregada en respuesta a un derecho de petición de la concejal Diana Diago, confirma que en 2025 se registraron 3.600 robos a personas en estaciones de TransMilenio. El dato representa un incremento del 90,38 % frente a los 1.891 casos reportados en 2024, lo que evidencia un crecimiento acelerado del delito.

La tendencia continúa en 2026, año en el que ya se contabilizan más de 3.300 robos, reflejando que las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado contener la problemática.

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Dónde ocurren más robos en TransMilenio

Los reportes indican que el delito se concentra en zonas específicas del sistema, principalmente en estaciones con alto flujo de pasajeros. El ranking de las siete estaciones más inseguras en 2025 incluye:

Avenida Jiménez – Calle 13

Calle 100

Portal Norte

Calle 45

Banderas

Flores

Calle 76

Estos puntos coinciden con corredores estratégicos de conexión, donde la congestión en horas pico facilita la acción de los delincuentes. A esto se suma que algunas estaciones se encuentran actualmente fuera de operación por procesos de reestructuración, lo que también impacta la dinámica del sistema.

Así operan los delincuentes en el transporte público

La modalidad más frecuente es el “cosquilleo”, una técnica que consiste en sustraer objetos sin que la víctima lo perciba, aprovechando la aglomeración. Sin embargo, las autoridades también han identificado casos en los que se utilizan armas blancas y, en menor medida, armas de fuego.

Un factor determinante es que muchos de estos hechos ocurren dentro de los buses troncales. Allí, la cercanía entre pasajeros dificulta la detección inmediata del delito y limita la reacción tanto de usuarios como de las autoridades.

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Según la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), los puntos con menos reportes de hurto suelen ubicarse en tramos con menor afluencia de pasajeros y mayor control operativo. No obstante, no existe un listado público detallado, y la incidencia puede cambiar dependiendo del horario o la zona.

En respuesta al aumento de los robos en TransMilenio, la Policía ha reforzado su presencia en estaciones y buses. En lo corrido de 2026, se han realizado más de 500 capturas en flagrancia por este delito.

A pesar de estos resultados, la situación continúa siendo crítica. Las autoridades insisten en la necesidad de fortalecer la vigilancia en el transporte público, optimizar las estrategias de control y promover la denuncia ciudadana como herramientas clave para reducir la inseguridad en el sistema.