Influencer convoca a 500 mujeres para dejar a una embarazada

Tratamientos de fertilidad y confesiones personales

Para garantizar el resultado del concurso, Clavicular afirmó que se someterá a tratamientos hormonales como TRT, hCG y hMG, comúnmente utilizados para tratar la infertilidad masculina. El propio streamer indicó que un estudio reveló que tiene un 31% de fertilidad.

Estas declaraciones han generado preocupación entre especialistas y usuarios, quienes cuestionan tanto los riesgos médicos como el enfoque del concurso.

Hospitalización en vivo y comportamiento errático

La controversia se intensificó tras un incidente ocurrido el pasado 14 de abril en Miami, donde Clavicular fue hospitalizado luego de mostrar comportamientos erráticos durante una transmisión en vivo.

En el directo, el influencer evidenció dificultades para mantenerse consciente, mientras uno de sus acompañantes, Androgenic, le sugería consumir Adderall. Minutos después, la emisión se interrumpió.

Horas más tarde, el streamer reapareció en redes sociales con visibles signos de afectación física, asegurando que utiliza sustancias para “sentirse neurotípico” en público. A pesar de la recomendación médica de permanecer hospitalizado, decidió abandonar el centro de salud.

Un personaje moldeado por internet

Clavicular, cuyo nombre real ha quedado opacado por su identidad digital, se ha convertido en un fenómeno mediático. Con cientos de miles de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y Kick, su contenido mezcla vida personal, experimentación física y transmisión constante de su rutina.

Entre sus prácticas más controversiales destaca el “bonesmashing”, una técnica peligrosa que consiste en golpear los huesos del rostro para modificar su apariencia.