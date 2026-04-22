Esposa de Juanda Caribe habría dado por terminada la relación

La participación de Juanda Caribe en La Casa de los Famosos atraviesa uno de sus momentos más difíciles, pero no por conflictos dentro del reality, sino por una tormenta personal que se desarrolla fuera de cámaras y que ya es tema de conversación en redes sociales.

Preocupación en la casa: el silencio que inquieta

Durante una reciente emisión del programa del Canal RCN, el creador de contenido se mostró visiblemente afectado al hablar frente a las cámaras sobre la ausencia de mensajes de apoyo por parte de su esposa, Sheila Gándara.

Juanda Caribe expresó su inquietud al notar que, a diferencia de otros participantes, no ha recibido ningún video o saludo de su pareja. “Quiero que entiendan lo que uno siente acá”, comentó, intentando comparar su situación con la de otros concursantes como Tebi Bernal, quien también ha atravesado momentos emocionales complejos dentro del programa.

A pesar de la incertidumbre, el barranquillero intentó mantener la calma y aseguró que su relación seguía firme, afirmando que su esposa “sabe lo que tiene”.

La contundente respuesta de Sheila Gándara

Sin embargo, fuera del encierro, la historia tomó un giro radical. Sheila Gándara decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales con un mensaje que muchos interpretan como el fin de la relación.

“Me cuesta creer el nivel de cinismo. Yo no acepto faltas de respeto y nunca lo he hecho”, expresó, dejando ver su molestia por el comportamiento del influencer dentro del reality, especialmente por su cercanía con otras participantes como Mariana Zapata.