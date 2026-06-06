La respuesta de James Rodríguez a Antonella Petro

Lo que comenzó como una polémica viral durante la despedida oficial de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una historia de reconciliación que ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales.

Después de que un video generara especulaciones sobre un supuesto desplante de James Rodríguez hacia Antonella Petro durante un acto protocolario, la situación tomó un giro inesperado cuando la joven reveló una conversación privada que sostuvo con el futbolista.

James Rodríguez le escribió a Antonella Petro tras la controversia

La hija menor del presidente Gustavo Petro compartió con sus seguidores un mensaje que recibió directamente de James Rodríguez a través de redes sociales. En el texto, el capitán de la Selección Colombia agradeció el apoyo que ella le expresó tanto a él como al resto de sus compañeros antes del inicio de la cita mundialista.

Además, el mediocampista aprovechó la oportunidad para aclarar lo ocurrido durante el evento que generó tantas reacciones en internet.

Según explicó, nunca escuchó cuando Antonella le pidió una fotografía en medio de la despedida oficial de la delegación colombiana, razón por la cual quiso compensar ese momento con una promesa especial.

La promesa que emocionó a la hija de Gustavo Petro

En el mensaje, James no solo le aseguró que la foto pendiente se realizará próximamente, sino que también le ofreció un regalo que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

“Antonella, ¡esa foto va! Adicional, cuenta con mi camiseta; dime, ¿dónde te la hago llegar? Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros. Todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial… Nos vemos pronto”, escribió el futbolista.