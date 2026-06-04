Margarita Rosa de Francisco volvió a convertirse en tendencia tras reaccionar a una publicación de Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro. Su mensaje, breve pero cargado de significado, provocó un intenso debate entre seguidores y detractores en las redes sociales.

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Durante los últimos años, la actriz se ha consolidado como una de las voces más influyentes del país, no solo por su trayectoria artística, sino también por su participación activa en conversaciones sobre política, cultura y asuntos sociales. Gracias a su estilo directo y reflexivo, cada una de sus intervenciones suele generar repercusión entre miles de usuarios.

El video de Sofía Petro que llamó la atención de Margarita Rosa

La discusión comenzó luego de que Sofía Petro compartiera un video dirigido especialmente a empresarias y empresarios colombianos. En su intervención, ella defendió la gestión del Gobierno y expuso argumentos relacionados con el crecimiento empresarial, la reducción del desempleo y las políticas económicas impulsadas por sectores progresistas.

En el material audiovisual, la joven buscó desmontar algunos de los temores que existen frente a los gobiernos de izquierda y su relación con el sector privado. Según explicó, durante los últimos años Colombia ha registrado indicadores positivos en materia empresarial y laboral, destacando la creación de nuevas empresas y la disminución de las cifras de desempleo.

Además, la politóloga defendió las reformas orientadas a fortalecer los derechos laborales y promover esquemas tributarios progresivos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Su mensaje rápidamente ganó visibilidad y se convirtió en tema de conversación en diferentes plataformas digitales.

“Más de esta dulzura”: la frase de Margarita Rosa que generó reacciones

La respuesta de Margarita Rosa de Francisco no tardó en llegar. La actriz decidió compartir el video de Sofía Petro y acompañarlo con una corta frase que captó la atención de los internautas.

“Más de esta dulzura”, escribió la artista, dejando en evidencia su admiración por la manera en que la joven expuso sus argumentos.