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Ya van 300 agresiones contra guardias de TransMilenio en 2026

El gremio de empresas de seguridad alertó que, en promedio, se registra casi una agresión diaria contra vigilantes del sistema. La mayoría de los casos estaría relacionada con usuarios que intentan evadir el pago del pasaje.
Transmi
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En lo corrido de 2026, los guardias de seguridad que prestan servicio en TransMilenio han sido víctimas de cerca de 300 agresiones, entre ataques físicos y verbales, según cifras entregadas por el gremio Empresas Colombianas de Seguridad. La situación ha encendido las alarmas por el aumento de hechos violentos dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá.

Aunque TransMilenio reporta oficialmente 160 casos de agresiones durante este año, el gremio asegura que ha documentado alrededor de 300 incidentes, lo que equivale a casi un caso por día. La diferencia en las cifras responde a los registros que maneja cada entidad, pero ambas coinciden en el origen de la mayoría de los ataques.

 

De acuerdo con las autoridades y el sector de seguridad privada, las agresiones suelen presentarse cuando los vigilantes intervienen para impedir la evasión del pago del pasaje o realizan controles preventivos a los usuarios.

El representante del gremio señaló que, además de insultos y amenazas, también se han registrado hechos de extrema gravedad, como los ataques violentos conocidos en los últimos días contra personal de vigilancia del sistema.

Según información de TransMilenio, las troncales Caracas Sur, NQS Sur y avenida Caracas concentran el mayor número de agresiones contra los guardias de seguridad. Estos corredores también presentan altos niveles de evasión del pago del pasaje, lo que incrementa los enfrentamientos entre usuarios y vigilantes.

 

Ante este panorama, Empresas Colombianas de Seguridad anunció que estudia emprender acciones legales contra las personas responsables de agredir a los guardias y pidió a las autoridades fortalecer las medidas de protección.

El gremio también solicitó a la Alcaldía de Bogotá y a la Policía Metropolitana reforzar la presencia institucional en las estaciones y portales con mayores índices de conflictividad, con el objetivo de reducir tanto la evasión como los episodios de violencia contra el personal de seguridad.

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