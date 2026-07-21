Ya van 300 agresiones contra guardias de TransMilenio en 2026

En lo corrido de 2026, los guardias de seguridad que prestan servicio en TransMilenio han sido víctimas de cerca de 300 agresiones, entre ataques físicos y verbales, según cifras entregadas por el gremio Empresas Colombianas de Seguridad. La situación ha encendido las alarmas por el aumento de hechos violentos dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá.

Aunque TransMilenio reporta oficialmente 160 casos de agresiones durante este año, el gremio asegura que ha documentado alrededor de 300 incidentes, lo que equivale a casi un caso por día. La diferencia en las cifras responde a los registros que maneja cada entidad, pero ambas coinciden en el origen de la mayoría de los ataques.