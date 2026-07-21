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Colombia alcanza récord histórico en consumo de energía

La demanda de electricidad llegó a su nivel más alto en la historia del país. XM advirtió que un fenómeno de El Niño más intenso podría afectar la confiabilidad del sistema eléctrico.
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Colombia alcanzó un nuevo récord en el consumo de energía eléctrica al registrar una demanda de 262,67 GWh por día, la cifra más alta desde que se tiene registro. El dato, revelado por XM, coincide con la llegada del fenómeno de El Niño, que traerá temperaturas más altas de lo habitual y podría aumentar aún más el uso de electricidad en el país.

Las regiones donde más ha aumentado la demanda son Guaviare, Chocó, Tolima, Huila, Caquetá y la región Caribe, impulsadas, entre otros factores, por las altas temperaturas.

XM explicó que el sistema eléctrico colombiano depende principalmente de las hidroeléctricas, que actualmente generan el 61 % de la energía del país. Las plantas térmicas aportan el 29 %, mientras que la energía solar representa apenas el 10 % de la matriz energética.

Esta alta dependencia del agua hace que el suministro sea más vulnerable durante los periodos de sequía. Si las lluvias disminuyen por efecto de El Niño, los embalses podrían reducir sus niveles y dificultar la generación de electricidad.

Incluso, el operador advirtió que, aunque los embalses lleguen a estar por encima del 80 % antes del verano, un fenómeno de El Niño más fuerte de lo esperado podría poner en riesgo la capacidad del sistema para atender toda la demanda de manera confiable.

 El dato, revelado por XM, coincide con la llegada del fenómeno de El Niño, que traerá temperaturas más altas de lo habitual y podría aumentar aún más el uso de electricidad en el país.


 

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