MinJusticia pide investigar con urgencia a Carlos Caicedo por denuncias de presunto abuso

La ministra de Justicia y del Derecho encargada, Cielo Rusinque, se pronunció este 21 de julio sobre las denuncias conocidas públicamente contra el excandidato presidencial y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntos hechos de violencia sexual contra una niña y su madre.

De acuerdo con la información revelada sobre el caso, los hechos denunciados habrían ocurrido en 2023, cuando la menor tenía ocho años. Rusinque calificó las acusaciones como de “una gravedad extrema y profundamente perturbadoras” y señaló que deben ser analizadas junto con otros señalamientos de presunto acoso sexual formulados previamente por varias mujeres.

“Esta acumulación de denuncias no puede leerse como una serie de hechos aislados”, manifestó la funcionaria, quien advirtió sobre la necesidad de examinar posibles dinámicas de abuso de poder y las dificultades que pueden enfrentar las víctimas para denunciar.

Llamado a las autoridades

Rusinque hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia para que adelanten “con celeridad una investigación rigurosa, transparente e imparcial, que esclarezca plenamente los hechos”.

La ministra encargada explicó que la actuación de la Corte estaría relacionada con el fuero que Caicedo tuvo cuando se desempeñó como gobernador del Magdalena. También pidió que durante el proceso se protejan la dignidad y los derechos de las presuntas víctimas y se evite cualquier forma de revictimización.

“Ningún cargo, trayectoria política o respaldo electoral puede convertirse en un escudo frente a denuncias de esta magnitud”, agregó la ministra en su pronunciamiento oficial.

Las denuncias que rodean a Carlos Caicedo

De acuerdo con la Revista Semana, la denuncia más reciente señala a Caicedo por un presunto hecho de abuso sexual contra una menor que habría ocurrido en Santa Marta durante 2023. De acuerdo con el abogado de la madre, el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y el expediente fue remitido a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema. La investigación continúa en etapa preliminar y, hasta el momento, no existe una decisión judicial de fondo.

El caso se suma a otros testimonios conocidos a comienzos de 2026. Según El Colombiano, al menos cinco mujeres habrían entregado versiones sobre presuntas conductas de acoso sexual ocurridas en entornos laborales y políticos relacionados con la administración departamental. Ese expediente también fue asumido por fiscales delegados ante la Corte Suprema.

Carlos Caicedo negó las acusaciones y aseguró que no había sido notificado formalmente de ninguna actuación judicial relacionada con la denuncia más reciente. El exgobernador afirmó que se trata de una “persecución sistemática” y anunció que defenderá su honra, sus derechos y su presunción de inocencia por las vías legales.