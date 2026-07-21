Abelardo de la Espriella destacó la autonomía del Congreso tras la elección de las nuevas mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, y aseguró que su Gobierno buscará construir acuerdos desde el respeto por la independencia de los poderes públicos.

El presidente electo afirmó que no realizó llamadas para pedir votos ni ofreció cargos, contratos o beneficios a cambio de respaldos. Según explicó, su decisión respondió al propósito de permitir que el Congreso eligiera libremente a sus autoridades.

“Respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. Por eso no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas”, señaló.

Un mensaje de respeto institucional

De la Espriella valoró el desarrollo de la jornada y aseguró que una elección sin repartos burocráticos fortalece la democracia colombiana.

“Hacía más de 30 años no se elegía la mesa directiva del Senado mediante una votación libre, sin repartos burocráticos. Eso fortalece nuestra democracia”, expresó.

El mandatario electo también aprovechó su pronunciamiento para reiterar que su llegada a la Presidencia estará marcada por una forma distinta de relacionarse con las instituciones.

“No soy un político tradicional. Estoy aquí para hacer la gran política: la de servir a Colombia con transparencia, respeto por las instituciones y absoluto compromiso con el país”, afirmó.

Felicitación a los nuevos presidentes del Congreso

Abelardo de la Espriella felicitó a Honorio Henríquez por su elección como presidente del Senado y a Nicolás Barguil por asumir la Presidencia de la Cámara de Representantes.

El presidente electo les deseó éxito en las responsabilidades que comienzan y destacó la importancia de trabajar de manera coordinada, sin desconocer la independencia de cada corporación.

“Estoy seguro de que, desde la independencia de cada corporación, encontraremos puntos de encuentro para impulsar las iniciativas que necesita Colombia”, manifestó.

Diálogo para avanzar en su agenda de Gobierno

El mensaje de De la Espriella estuvo orientado a abrir un escenario de cooperación entre el próximo Gobierno y el Congreso.

Su propósito, según explicó, será construir consensos alrededor de los proyectos que presentará después del 7 de agosto y avanzar en la implementación de la llamada “Patria Milagro”.

Con este pronunciamiento, el presidente electo envió una señal de respeto hacia el Legislativo y dejó abierta la puerta a una relación basada en el diálogo, la transparencia y la búsqueda de acuerdos para responder a las necesidades del país.