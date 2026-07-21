¿Quién es Nicolás Barguil, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes?

Nicolás Antonio Barguil Cubillos fue elegido como nuevo presidente de la Cámara de Representantes durante la sesión de instalación del Congreso realizada el 20 de julio. El congresista del Partido Conservador obtuvo 180 votos y estará al frente de la corporación durante el periodo legislativo 2026-2027.

Su llegada a la presidencia fue posible gracias a un acuerdo entre las principales bancadas de la Cámara. La votación fue prácticamente unánime: Barguil obtuvo 180 de los 181 votos posibles.

Del sector agroindustrial al Congreso

Nacido en Montería en 1984, Barguil es profesional en Marketing y Negocios Internacionales, especialista en Gerencia Pública y magíster en Administración de Empresas.

Antes de ingresar a la política acumuló más de 14 años de experiencia en el sector agroindustrial, trayectoria que ha orientado su agenda legislativa hacia temas relacionados con el campo, la producción agropecuaria, los recursos naturales, la minería y la transición energética.

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Su trayectoria política

Nicolás Barguil es primo de David Barguil, exsenador, excandidato presidencial y una de las figuras más reconocidas del conservadurismo. El nuevo presidente de la Cámara baja llegó al Congreso en 2022 como representante a la Cámara por Córdoba con el aval del Partido Conservador.

Durante su gestión ha integrado la Comisión Legal de Cuentas, la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista y el Frente Parlamentario contra el Hambre.

En 2026, renovó su curul con más de 83.000 votos, convirtiéndose en el único representante conservador elegido por el departamento.

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Una presidencia clave para el nuevo Gobierno

En su primer discurso al frente de la corporación, Barguil aseguró que ejercerá una presidencia imparcial, respetuosa de las decisiones de las mayorías y garante de los derechos de las minorías y de la oposición.

También afirmó que uno de sus principales propósitos será recuperar la confianza de la ciudadanía en el Congreso, una tarea que, según expresó, debe construirse “no desde los discursos, sino desde el buen ejemplo”.