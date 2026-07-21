El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó las declaraciones de Daniel Ortega, quien aseguró que no permitirá nuevas elecciones que puedan llevar a la oposición al poder. Washington pidió a otros países responder ante el anuncio y advirtió que este afectará las relaciones internacionales del Gobierno nicaragüense.

Rubio pide una respuesta internacional

En un comunicado publicado por el Departamento de Estado, Rubio afirmó que las palabras de Ortega exponen la “naturaleza autoritaria” del Gobierno que encabeza junto con su esposa, la copresidenta Rosario Murillo.

El funcionario estadounidense sostuvo que ambos abandonaron incluso la apariencia de contar con el consentimiento de la ciudadanía. También señaló que los nicaragüenses tienen derecho a elegir a sus gobernantes mediante elecciones democráticas.

Rubio llamó a la comunidad internacional a actuar de manera conjunta y advirtió que el Gobierno de Nicaragua no puede esperar mantener relaciones normales con otros países mientras elimina la competencia electoral. El pronunciamiento, sin embargo, no incluyó nuevas sanciones ni anunció medidas concretas contra funcionarios nicaragüenses.

La respuesta de Washington se produjo después del discurso que Ortega pronunció el domingo 19 de julio, durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista. Allí aseguró que en Nicaragua no volverá a haber elecciones que permitan a la oposición alcanzar el Gobierno.

Ortega también anunció que trabajará con la Asamblea Nacional, controlada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, para aprobar normas que bloqueen el acceso al poder de sus adversarios. No detalló cuáles serían esas leyes ni cuándo serían presentadas.

Las siguientes elecciones presidenciales estaban previstas para 2027, después de que una reforma constitucional aprobada en 2025 ampliara de cinco a seis años el periodo presidencial. Esa modificación también creó la figura de la copresidencia y otorgó al Ejecutivo facultades para coordinar las instituciones legislativas, judiciales y electorales.