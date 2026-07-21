La Cámara de Representantes definió la nueva composición de la Comisión de Investigación y Acusación, encargada de estudiar denuncias contra el presidente y otros altos funcionarios.

Así se distribuyeron los puestos

La comisión quedó integrada por 17 representantes. El Pacto Histórico obtuvo cinco lugares, seguido por el Centro Democrático y el Partido Liberal, con tres cada uno.

El Partido Conservador tendrá dos representantes. Cambio Radical y el Partido de la U contarán con uno cada uno, mientras que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz tendrán dos puestos.

Por el Pacto Histórico estarán David Alejandro Toro, Heráclito Landinez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y Jorge Hernán Bastidas.

El Centro Democrático estará representado por Jesús Salim Lorduy, Daniel Briceño y Jonathan Pineda. Por el Partido Liberal quedaron José Fredy Arias, Kelyn González y Mario José Carvajal.

También fueron elegidos Juan Loreto Gómez y José Luis Duarte, del Partido Conservador; Carlos Alberto Cuenca, de Cambio Radical; Diana Carolina Riveros, del Partido de la U; y Jorge Rodrigo Tovar y Luis Ramiro Ricardo, de las curules de paz (CITREP).

¿Qué hace esta comisión?

La Comisión de Acusación recibe e investiga denuncias penales o quejas disciplinarias contra altos funcionarios con fuero constitucional. Entre ellos están el Presidente de la República, el Fiscal General y los magistrados de las altas cortes.

Cuando encuentra razones para continuar un caso, puede preparar una acusación que debe ser discutida por la plenaria de la Cámara y posteriormente enviada al Senado. La nueva integración corresponde al periodo constitucional 2026-2030.