El retrato oficial de Gustavo Petro, contratado por $75 millones, volvió a poner la atención sobre una tradición que ha cambiado durante más de dos siglos. Las imágenes de los mandatarios pasaron de pequeños óleos y fotografías de estudio a obras reguladas mediante contratos públicos.

De los próceres al gran óleo ceremonial

Los primeros retratos republicanos no rompieron por completo con las formas usadas durante la Colonia. Los mandatarios aparecían con uniformes, condecoraciones, constituciones y bastones de mando, elementos destinados a representar la autoridad del cargo.

Una de las obras más antiguas conservadas es el retrato de Simón Bolívar realizado hacia 1822 por el pintor quiteño Antonio Salas Pérez. Fue elaborado en óleo sobre metal, mide 27 por 24 centímetros y ayudó a establecer una imagen del Libertador que posteriormente fue reproducida en otras pinturas.