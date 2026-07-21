Katherine Miranda renunció al Partido Verde: así fue su paso por la colectividad

La exrepresentante a la Cámara Katherine Miranda presentó su renuncia irrevocable a la militancia y a la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde. La decisión pone fin a su vínculo formal con la colectividad por la que llegó al Congreso y ejerció durante dos periodos consecutivos.

Renuncia a la militancia y a la Dirección Nacional

La comunicación fue dirigida a Antonio Navarro Wolff y Rodrigo Romero, copresidentes de la Alianza Verde. En ella, Miranda manifestó que tomó la decisión de manera “libre, voluntaria y expresa” y pidió que fuera tramitada de acuerdo con la Constitución, la Ley 1475 de 2011 y los estatutos internos del partido.

La excongresista renunció a su condición de integrante de la Dirección Nacional y a cualquier dignidad, representación, designación o función que mantuviera dentro de la organización política.

También solicitó que se dejara constancia de la terminación de toda relación de militancia y de cualquier vínculo orgánico con la colectividad. Según el documento, la decisión produce efectos desde la fecha de radicación de la carta.

Miranda acompañó su renuncia con un mensaje de agradecimiento al partido por la confianza recibida, los espacios de participación y la posibilidad de representar sus principios desde el Congreso. Además, expresó respeto por las directivas, los militantes y las personas con las que trabajó durante su permanencia en la organización.