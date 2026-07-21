Katherine Miranda renunció al Partido Verde: así fue su paso por la colectividad

La exrepresentante a la Cámara Katherine Miranda presentó su renuncia irrevocable a la militancia y a la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde. La decisión pone fin a su vínculo formal con la colectividad por la que llegó al Congreso y ejerció durante dos periodos consecutivos.
Renuncia a la militancia y a la Dirección Nacional
La comunicación fue dirigida a Antonio Navarro Wolff y Rodrigo Romero, copresidentes de la Alianza Verde. En ella, Miranda manifestó que tomó la decisión de manera “libre, voluntaria y expresa” y pidió que fuera tramitada de acuerdo con la Constitución, la Ley 1475 de 2011 y los estatutos internos del partido.
La excongresista renunció a su condición de integrante de la Dirección Nacional y a cualquier dignidad, representación, designación o función que mantuviera dentro de la organización política.
También solicitó que se dejara constancia de la terminación de toda relación de militancia y de cualquier vínculo orgánico con la colectividad. Según el documento, la decisión produce efectos desde la fecha de radicación de la carta.
Miranda acompañó su renuncia con un mensaje de agradecimiento al partido por la confianza recibida, los espacios de participación y la posibilidad de representar sus principios desde el Congreso. Además, expresó respeto por las directivas, los militantes y las personas con las que trabajó durante su permanencia en la organización.
De la Ola Verde a dos periodos en la Cámara
La trayectoria política de Katherine Miranda estuvo vinculada al movimiento verde desde la campaña presidencial de Antanas Mockus. En 2010 coordinó las juventudes de la llamada Ola Verde, que respaldó la aspiración presidencial de Mockus.
En las elecciones de 2018 obtuvo una curul en la Cámara de Representantes por Bogotá con el aval de la Alianza Verde. Cuatro años después fue reelegida para el periodo 2022-2026 y encabezó la lista de la colectividad en la capital. El propio partido la presentó entonces como su candidata más votada a la Cámara por Bogotá.
Durante sus dos periodos participó en debates relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia en la administración pública, el medioambiente y las reformas sociales. También integró la bancada que llegó al Congreso dentro de la coalición Verde Centro Esperanza.
Para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, Miranda buscó pasar de la Cámara al Senado como candidata de la coalición Alianza por Colombia. Obtuvo 29.246 votos, de acuerdo con los resultados reportados tras la jornada electoral, pero no alcanzó una curul para el periodo 2026-2030.
En los últimos meses de su permanencia en el partido se distanció de decisiones electorales adoptadas por sectores de la colectividad. Primero respaldó la candidatura presidencial de Paloma Valencia y posteriormente anunció su voto por Abelardo de la Espriella. Estos apoyos generaron cuestionamientos internos y solicitudes para que el Comité de Ética revisara su actuación.
Con la carta presentada el 21 de julio de 2026, Miranda formalizó su retiro de la Alianza Verde. A partir de ahora, la colectividad deberá registrar la renuncia y actualizar su integración interna, mientras la exrepresentante queda sin militancia en ese partido.