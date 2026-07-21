¿Quién es Ricardo Torres, el fraile que asumirá la dirección del SENA?

Una trayectoria vinculada con la educación

Torres es licenciado en Filosofía con énfasis en pensamiento político y económico, y bachiller en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además, tiene una maestría en Negocios Internacionales y Marketing Estratégico de la Universidad de Barcelona, otra en Administración y adelanta un doctorado en esta última área.

Entre 2017 y 2023 fue rector de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín. También se desempeñó como decano de la División de Ciencias de la Salud de esa institución y como director nacional de Proyectos Especiales. Entre 2024 y 2026 trabajó como asesor de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Su experiencia incluye labores como representante legal de una fundación de medios de comunicación y gerente de las emisoras Ecos del Catatumbo, en la Diócesis de Tibú. Asimismo, ha sido autor de libros, investigador y conferencista, y recibió una condecoración en el grado de comendador del Congreso de la República.

Los retos que tendrá en el SENA

De acuerdo con el documento que presenta su nombramiento, Torres buscará que el SENA trascienda la capacitación y se convierta en un centro enfocado en el cierre de brechas sociales y una mayor articulación con la sociedad.

Entre sus objetivos también estarán desarrollar un plan de recuperación física y tecnológica, ampliar la cobertura con calidad y restablecer la confianza del empresariado. La propuesta contempla fortalecer la relación entre el Estado, las empresas y los aprendices para mejorar las oportunidades laborales de los estudiantes.

Otro de sus desafíos es posicionar nuevamente al SENA como un aliado de la innovación, la productividad y la movilidad social, además de reivindicar la formación técnica y tecnológica como una apuesta estratégica para el país.