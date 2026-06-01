Las elecciones presidenciales de 2026 siguen siendo uno de los temas más comentados del momento, no solo por los resultados de la primera vuelta y las alianzas políticas que comienzan a tomar forma, sino también por las predicciones que han surgido desde el mundo de la astrología y el esoterismo.

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Una de las voces que más ha llamado la atención en las últimas horas es la de la reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente, quien volvió a pronunciarse sobre el panorama electoral colombiano tras conocerse los resultados preliminares de la primera jornada de votación.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales debido a las fuertes críticas que dirigió al actual gobierno y a la predicción que realizó sobre quién podría convertirse en el próximo presidente de Colombia.

Mhoni Vidente cuestionó el rumbo de la izquierda en Colombia

Durante una de sus intervenciones difundidas en plataformas digitales, la astróloga aseguró que el proyecto político liderado por el presidente Gustavo Petro habría perdido fuerza de cara a la definición electoral.

Según su interpretación, el desgaste del actual gobierno y sus relaciones con líderes políticos de izquierda en América Latina habrían influido en la percepción de una parte del electorado colombiano.

“Mi predicción es que Gustavo Petro echó a perder completamente la izquierda en Colombia”, afirmó la vidente al analizar el escenario político del país.

Las declaraciones generaron un intenso debate entre usuarios que respaldan y cuestionan tanto las predicciones de la astróloga como la situación política actual del país.

La predicción sobre la segunda vuelta presidencial

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Mhoni Vidente insistió en que la elección presidencial no se definiría en primera vuelta, una posibilidad que había mencionado anteriormente y que, según sus seguidores, coincidió con el desarrollo de la contienda electoral.

De acuerdo con la astróloga, ninguna de las principales fuerzas políticas lograría obtener la mayoría necesaria para asegurar la Presidencia en la primera jornada de votación, por lo que el desenlace tendría que resolverse en un balotaje.

Actualmente, los resultados preliminares muestran una competencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes avanzan hacia una segunda vuelta que mantiene dividido al electorado colombiano.

Mhoni Vidente menciona a Abelardo de la Espriella como posible ganador

La predicción que más controversia generó fue la relacionada con el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La astróloga sugirió que el aspirante respaldado por sectores de derecha tendría altas probabilidades de imponerse en la segunda vuelta presidencial, afirmando incluso que ese sector político podría obtener un respaldo masivo en la etapa definitiva de las elecciones.

Sus palabras provocaron miles de comentarios en plataformas digitales, donde usuarios debatieron tanto la posibilidad de ese escenario político como la influencia que las predicciones de figuras mediáticas pueden tener sobre la conversación pública.

Como ha ocurrido en otras ocasiones con las intervenciones de Mhoni Vidente, las reacciones no tardaron en aparecer.

Mientras algunos seguidores destacaron que varias de sus predicciones anteriores sobre procesos políticos y acontecimientos internacionales han coincidido con hechos posteriores, otros usuarios recordaron que las proyecciones astrológicas no tienen base científica y deben interpretarse únicamente como opiniones dentro del ámbito esotérico.