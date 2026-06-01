Aida Marina Quilcué Vivas nació el 2 de febrero de 1973 en Páez, Cauca. Actualmente tiene 53 años y es una reconocida lideresa del pueblo nasa. Desde 2022 ocupa una curul en el Senado de la República por la Circunscripción Especial Indígena, representando al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
Al igual que Martha Peralta, hizo historia al convertirse en una de las primeras mujeres indígenas en llegar al Senado de la República. En las elecciones legislativas obtuvo más de 45.000 votos.
Más de tres décadas de liderazgo social
La carrera de Quilcué dentro del movimiento indígena comenzó en 1990 como promotora de salud de la Asociación Indígena del Cauca (AIC). Con el paso de los años fue gobernadora de su resguardo y asumió distintos cargos de liderazgo dentro de organizaciones indígenas regionales y nacionales.
Entre ellos se destacan su trabajo en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), donde fue consejera, coordinadora y representante legal, así como su participación en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), desde donde representó a las comunidades indígenas ante organismos internacionales como la ONU.
Además, uno de los hitos de su trayectoria fue su participación en la inclusión del capítulo étnico del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las extintas Farc en 2016. Ya en el Congreso, integró la Comisión Primera Constitucional y presidió la Comisión Legal para la Paz y el Posconflicto. Además, promovió iniciativas relacionadas con los derechos humanos, la protección de los territorios indígenas y la implementación de los acuerdos de paz.
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Los reconocimientos a su trabajo
En 2021 recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en la categoría “Defensa de toda una vida”, un reconocimiento a su trayectoria en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y las víctimas del conflicto armado. También ha sido una de las voces más visibles en las mingas indígenas y movilizaciones sociales desarrolladas durante las últimas décadas.
Una vida marcada por la violencia
En diciembre de 2008, su esposo, Edwin Legarda, fue asesinado por miembros del Ejército Nacional en el Cauca. Por estos hechos fueron condenados seis militares y posteriormente el Estado colombiano reconoció su responsabilidad.
Debido a su liderazgo, la hoy senadora ha denunciado múltiples amenazas y hostigamientos. En 2022 sobrevivió a un atentado cuando hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba.
Más recientemente, el 10 de febrero de 2026, fue retenida durante varias horas por integrantes de las disidencias de las Farc comandadas por alias "Iván Mordisco", mientras se desplazaba entre los municipios de Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca.
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La apuesta de Cepeda para las elecciones de 2026
Aida Quilcué se convierte en una de las figuras indígenas con mayor visibilidad dentro de la política nacional. Su nombre busca representar a los pueblos étnicos, las regiones y los sectores sociales que han respaldado históricamente las agendas de paz y justicia social en Colombia.
La dupla Iván Cepeda y Aida Quilcué obtuvo más de nueve millones de votos en la primera vuelta presidencial. Ahora, la fórmula buscará llegar a la Casa de Nariño en la segunda vuelta del próximo 21 de junio, cuando se enfrentará a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en la contienda por la Presidencia de la República.