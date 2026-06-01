Aida Marina Quilcué Vivas nació el 2 de febrero de 1973 en Páez, Cauca. Actualmente tiene 53 años y es una reconocida lideresa del pueblo nasa. Desde 2022 ocupa una curul en el Senado de la República por la Circunscripción Especial Indígena, representando al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Al igual que Martha Peralta, hizo historia al convertirse en una de las primeras mujeres indígenas en llegar al Senado de la República. En las elecciones legislativas obtuvo más de 45.000 votos.

Más de tres décadas de liderazgo social

La carrera de Quilcué dentro del movimiento indígena comenzó en 1990 como promotora de salud de la Asociación Indígena del Cauca (AIC). Con el paso de los años fue gobernadora de su resguardo y asumió distintos cargos de liderazgo dentro de organizaciones indígenas regionales y nacionales.

Entre ellos se destacan su trabajo en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), donde fue consejera, coordinadora y representante legal, así como su participación en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), desde donde representó a las comunidades indígenas ante organismos internacionales como la ONU.

Además, uno de los hitos de su trayectoria fue su participación en la inclusión del capítulo étnico del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las extintas Farc en 2016. Ya en el Congreso, integró la Comisión Primera Constitucional y presidió la Comisión Legal para la Paz y el Posconflicto. Además, promovió iniciativas relacionadas con los derechos humanos, la protección de los territorios indígenas y la implementación de los acuerdos de paz.

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