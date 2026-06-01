Inicio
Política

Aida Quilcué, la lideresa nasa que busca llegar a la Vicepresidencia

Lun, 01/06/2026 - 09:18
La senadora fue una de las primeras mujeres indígenas en llegar al Congreso de la República.
Aida Quilcué e Iván Cepeda
Créditos:
Aida Quilcué

Aida Marina Quilcué Vivas nació el 2 de febrero de 1973 en Páez, Cauca. Actualmente tiene 53 años y es una reconocida lideresa del pueblo nasa. Desde 2022 ocupa una curul en el Senado de la República por la Circunscripción Especial Indígena, representando al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Al igual que Martha Peralta, hizo historia al convertirse en una de las primeras mujeres indígenas en llegar al Senado de la República. En las elecciones legislativas obtuvo más de 45.000 votos.

Más de tres décadas de liderazgo social

La carrera de Quilcué dentro del movimiento indígena comenzó en 1990 como promotora de salud de la Asociación Indígena del Cauca (AIC). Con el paso de los años fue gobernadora de su resguardo y asumió distintos cargos de liderazgo dentro de organizaciones indígenas regionales y nacionales.

Entre ellos se destacan su trabajo en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), donde fue consejera, coordinadora y representante legal, así como su participación en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), desde donde representó a las comunidades indígenas ante organismos internacionales como la ONU.

Además, uno de los hitos de su trayectoria fue su participación en la inclusión del capítulo étnico del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las extintas Farc en 2016. Ya en el Congreso, integró la Comisión Primera Constitucional y presidió la Comisión Legal para la Paz y el Posconflicto. Además, promovió iniciativas relacionadas con los derechos humanos, la protección de los territorios indígenas y la implementación de los acuerdos de paz.

También puede leer: De la Espriella a Petro: "No se le ocurra desconocer la voluntad"

 

Senado de la República

Créditos: Senado de la República

Los reconocimientos a su trabajo

En 2021 recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en la categoría “Defensa de toda una vida”, un reconocimiento a su trayectoria en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y las víctimas del conflicto armado. También ha sido una de las voces más visibles en las mingas indígenas y movilizaciones sociales desarrolladas durante las últimas décadas.

Una vida marcada por la violencia

En diciembre de 2008, su esposo, Edwin Legarda, fue asesinado por miembros del Ejército Nacional en el Cauca. Por estos hechos fueron condenados seis militares y posteriormente el Estado colombiano reconoció su responsabilidad.

Debido a su liderazgo, la hoy senadora ha denunciado múltiples amenazas y hostigamientos. En 2022 sobrevivió a un atentado cuando hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba.

Más recientemente, el 10 de febrero de 2026, fue retenida durante varias horas por integrantes de las disidencias de las Farc comandadas por alias "Iván Mordisco", mientras se desplazaba entre los municipios de Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca.

También puede leer: Iván Cepeda pone en duda resultados de la jornada electoral

La apuesta de Cepeda para las elecciones de 2026

Aida Quilcué se convierte en una de las figuras indígenas con mayor visibilidad dentro de la política nacional. Su nombre busca representar a los pueblos étnicos, las regiones y los sectores sociales que han respaldado históricamente las agendas de paz y justicia social en Colombia.

La dupla Iván Cepeda y Aida Quilcué obtuvo más de nueve millones de votos en la primera vuelta presidencial. Ahora, la fórmula buscará llegar a la Casa de Nariño en la segunda vuelta del próximo 21 de junio, cuando se enfrentará a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en la contienda por la Presidencia de la República.

Creado Por
Kienyke.com
Aida Quilcué
Presidencia
Elecciones 2026
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Fútbol
La camiseta de la selección colombiana causa disputa entre candidatos presidenciales
Iván Cepeda critica a Abelardo De La Espriella por uso de la camiseta de la Selección Colombia.
Iván Cepeda cuestiona el uso de la camiseta de la Selección Colombia en campaña de De la Espriella. La FCF le respondió.
Radar K
Abelardo de la Espriella: el hombre que empezó a disputarle espacio al liderazgo de Álvaro Uribe
Abelardo de la Espriella: el hombre que empezó a disputarle espacio al liderazgo de Álvaro Uribe
La elección dejó una señal política que merece atención: el liderazgo histórico de Álvaro Uribe ya no parece incuestionable dentro de su propio sector.
Política
Cepeda nombra delegados para el debate con De la Espriella: ¿quiénes son?
Cepeda nombra delegados para el debate con De la Espriella: ¿quiénes son?
Iván Cepeda designó a Gabriela Parra y Gabriel Becerra como compromisarios para acordar condiciones de la segunda vuelta.
Entretenimiento
Famosa vidente responde quién ganará en segunda vuelta
Vidente revela quién ganará entre Cepeda y De la Espriella
Mhoni Vidente compartió su premonición sobre quién será el presidente de Colombia entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.